La OMS pide a Israel que autorice la entrada a Gaza para entregar ayuda humanitaria

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó hoy a Israel a autorizar la entrada de sus trabajadores en la Franja de Gaza para que puedan entregar ayuda humanitaria a la población ante la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas.

"La OMS ha tenido que cancelar seis misiones previstas hacia el norte Gaza desde el 26 de diciembre, cuando tuvimos nuestra última misión, porque nuestras solicitudes fueron rechazadas y no se nos dieron garantías de paso seguro", explicó el médico etíope en una conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza.

Tedros denunció que una séptima misión fue cancelada hoy mismo y señaló que el principal obstáculo para la entrega de ayuda a Gaza no es la falta de capacidades de la ONU o sus agencias, sino el acceso al enclave.

"Tenemos los suministros, los equipos y los planes en marcha. Lo que no tenemos es acceso", reiteró, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, detalló que las operaciones humanitarias en Gaza siguen haciendo frente a "desafíos casi insuperables" debido a los intensos bombardeos, las restricciones de movimiento, la escasez de combustible y la interrupción de las comunicaciones.

Por ello, llamó a las partes a alcanzar un alto el fuego o que, como mínimo, se establezcan corredores para permitir el paso seguro tanto de la ayuda humanitaria como de los trabajadores.

"La asistencia sanitaria siempre debe protegerse y respetarse; no se puede atacar y no se puede militarizar", afirmó el jefe de la OMS.

Por otro lado, señaló que la situación en el terreno es "indescriptible", ya que casi el 90% de la población gazatí -alrededor de 1,9 millones de personas- se han visto obligadas a desplazarse debido a los ataques y subrayó que solo quedan 15 hospitales activos.

"La gente hace cola durante horas para recibir una pequeña cantidad de agua, que puede no ser limpia, o pan, que por sí solo no es suficientemente nutritivo", sentenció, insistiendo en que "la falta de agua potable y de saneamiento "están creando el entorno ideal para la propagación de enfermedades".

El pedido de Tedros llega un día después de que la OMS denunciara que no tiene información sobre la ubicación de al menos 66 trabajadores médicos detenidos por los militares israelíes en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre.

El portavoz de la organización, Richard Peperkorn, también dio cuenta de la suspensión de la imposibilidad de ingresar a la Franja de Gaza.

Varias ONG denunciaron la difícil situación humanitaria en Gaza desde que estalló la guerra el 7 de octubre pasado.

Ese día, milicianos del movimiento islamista palestino Hamas realizaron un ataque en territorio israelí que dejó cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos.

Israel declaró la guerra y desató una ofensiva contra la Franja de Gaza que dejó 23.210 muertos, entre ellos mujeres y niños, según informó el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamas. (Télam)