La ONU advirtió que decenas de miles de palestinos caerán en la pobreza en Gaza y Cisjordania

La escalada de violencia entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas empujará a decenas de miles de palestinos a la pobreza tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, cuyo desarrollo podría retroceder al menos diez años, alertó hoy la ONU.

Tras un mes de iniciado el conflicto, la tasa de pobreza en los territorios palestinos, es decir, Franja de Gaza y Cisjordania, pasará del 26,7% al 31,9%, según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo que supone 285.000 nuevos pobres que se suman al millón y medio que había antes del conflicto, consignó la agencia de noticias AFP.

Una tasa que podría llegar al 35,8% si la escalada de violencia dura otro mes más (500.000 nuevos pobres) y al 38,8% si se alarga dos meses (más de 660.000 nuevos pobres).

Además, la ONU proyecta una caída del PBI de entre el 4,2% y el 12,2%, en función de la duración del conflicto.

Y el desempleo podría crecer entre 5 y 13 puntos porcentuales en 2023, que se añadirían a la tasa de 24,7% registrada antes del conflicto.

Esto pronostica "una crisis de desarrollo para los próximos años", expresó a la AFP el jefe del PNUD Achim Steiner.

En Gaza, al menos el 45% de las viviendas han quedado destruidas o dañadas, al igual que los comercios y los medios de subsistencia.

Las imágenes por satélite muestran que en las gobernaciones de la ciudad de Gaza y el norte de la Franja, más del 36% de los invernaderos se han visto afectados, y más de 1.000 campos están desfigurados por cráteres, según el informe.

"Según nuestras previsiones más prudentes, es probable que este conflicto haga retroceder el desarrollo al menos diez años" en los territorios palestinos, insistió Steiner.

En un escenario más pesimista, el índice de desarrollo humano (que tiene en cuenta la esperanza de vida, la educación y el nivel de vida) podría incluso retroceder a su nivel de 2007.

Durante la guerra entre Hamas e Israel en mayo de 2021 se destruyeron 1.700 viviendas; un año después, solo se habían reconstruido 200, según el informe.

"Tenemos que pensar en cómo acelerar la retirada de escombros y traer materiales", dijo el responsable del PNUD, que también pide la instalación de paneles solares y unidades de desalinización de distintos tamaños.

Es necesario empezar "a pensar en el desarrollo ahora, y no solo en la ayuda humanitaria", argumentó Steiner, que pidió que se aprendan las "lecciones" del pasado, en particular la lentitud de la reconstrucción anterior y la dependencia de Gaza de la ayuda.

"Para que los habitantes confinados en la Franja de Gaza no sólo puedan sobrevivir, sino también garantizar una economía que funcione en lo que podrían ser años de tensión", concluyó.

El 7 de octubre, milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde Gaza, mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo a otras 240 como rehenes, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.

En respuesta, Israel bloqueó por completo la Franja de Gaza y lanzó una campaña de bombardeos, seguida de una operación militar terrestre, que ya dejó más de 10.800 los muertos, principalmente civiles, y muchos de ellos niños, de acuerdo con el movimiento palestino que gobierna en la Franja de Gaza. (Télam)