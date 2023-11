La ONU denuncia que un vehículo de sus fuerzas de paz en Líbano recibió disparos de Israel

La misión de paz de la ONU en Líbano (Finul) denunció hoy que uno de sus vehículos fue alcanzado por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur del territorio libanés, escenario también de la guerra iniciada por la incursión del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre en territorio israelí.

La misión de la ONU aclaró que ninguno de sus miembros resultó herido, aunque el vehículo sí sufrió daños y lamentó que el incidente se haya producido durante "un periodo de relativa calma" a lo largo de la denominada Línea Azul.

El ataque se da en el segundo día de una tregua de cuatro días entre Israel y Hamas para intercambiar rehenes por presos palestinos y permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En su incursión del 7 de octubre, Hamas mató a más de 1.200 personas y secuestró a unas 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

"Este ataque contra las fuerzas de mantenimiento de la paz, dedicadas a reducir las tensiones y restablecer la estabilidad en el sur del Líbano, es profundamente preocupante", manifestó la Finul en un comunicado en el que condenó enérgicamente los hechos.

"Recordamos firmemente a las partes su obligación de proteger a las fuerzas de mantenimiento de la paz y evitar poner en peligro a los hombres y mujeres que trabajan para restablecer la estabilidad", agregó la misión de la ONU en Líbano, citada por la agencia de noticias Europa Press.

El incidente ocurrió pocas horas después de que el comandante de la Finul, Aroldo Lázaro, hiciera un llamamiento al cese de los disparos a lo largo de la Línea Azul, alertando de que "cualquier nueva escalada podría tener consecuencias devastadoras".

Los militares de la Finul se encuentran desplegados en el sur de Líbano, fronterizo con Israel, escenario en las últimas semanas de intercambios de disparos de proyectiles entre el movimiento chiita libanés Hezbollah y las FDI.

Desde que entró en vigencia la tregua, Hezbollah no anunció ninguna nueva acción contra el norte de Israel y dijo que se sumaba al alto el fuego siempre y cuando el Ejército israelí no lleve a cabo ataques contra el sur de Líbano.

"Nos sumamos a la tregua decretada en Gaza a condición de que Israel no ataque el sur de Líbano", dijo un vocero del movimiento en declaraciones al diario libanés L'Orient-Le Jour.

Desde el estallido de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, al menos 77 personas murieron en el Líbano y cerca de 300 resultaron heridas. (Télam)