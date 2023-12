La ONU eleva a 130 el número de sus trabajadores muertos en la Franja de Gaza

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) elevó hoy a 130 el número de sus trabajadores muertos a causa de la ofensiva llevada a cabo por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza en el marco de la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas.

El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, indicó que entre los "incontables civiles, mujeres y niños muertos en esta guerra se encuentran 130 colegas cuya muerte ha sido confirmada", según un mensaje publicado en la red social X.

"Nadie se salva, es una tragedia humana devastadora e interminable", dijo Lazzarini poco después de que el Ejército israelí haya empezado a instar a la población a abandonar la zona oriental de la localidad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, donde ya se encuentran desplegados militares israelíes, informó la agencia de noticias Europa Press.

El Ejército de Israel calificó la zona de "muy peligrosa" para la población civil tras haber llevado a cabo una incursión terrestre en el norte y solicitar a los civiles su traslado hacia el sur de la Franja, tal y como denunció la Unrwa.

"Le dicen a la gente que se desplace hacia Rafah para recibir ayuda, pero no somos capaces de dar asistencia a miles de nuevos desplazados a nivel interno", dijo el jefe de la Unrwa en Gaza, Thomas White, en relación con la creciente llegada de población a la zona, cercana a la frontera con Egipto.

Sin embargo, la propia agencia alertó que incluso en Rafah, cerca de la frontera con Egipto, "se está forzando a la población a desplazarse, hay bombardeos puntuales cada día".

"La gente pide ayuda para saber dónde sentirse más segura", recalca la Unrwa.

La directora de comunicaciones de la agencia de la ONU, Juliette Touma, indicó que "ya no existe un lugar seguro al que ir" porque "simplemente no hay adonde ir" en la Franja de Gaza, recogió la agencia de noticias Europa Press.

"La gente que ha sido obligada a desplazarse en múltiples ocasiones ahora está siendo presionada para trasladarse a una zona minúscula en el sur siguiendo órdenes de evacuación. ¿Qué será lo siguiente?", alertó.

Fuerzas israelíes ampliaron ayer con tanques y blindados su ofensiva en la sureña Khan Yunis, la segunda ciudad más grande de la Franja, donde se refugian decenas de miles de civiles palestinos que huyeron de sus casas más al norte del enclave al inicio de la escalada.

El Ejército israelí afirmó que estaba lanzando acciones "agresivas" contra "Hamas y otras organizaciones terroristas" en Khan Yunis, y advirtió que tramos de la principal ruta de la Franja en el norte y este de la ciudad eran "campos de batalla".

La ONU advirtió de "un escenario aún más infernal" para los civiles y dijo que era "imposible" implementar las zonas seguras definidas por Israel en la Franja de Gaza para que los palestinos no combatientes puedan refugiarse y escapar de los enfrentamientos.

Tras el ataque del 7 de octubre de la organización islamista en el sur israelí, que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 240 secuestrados, incluyendo una veintena de argentinos, Israel declaró la guerra a Hamas.

Casi 15.900 palestinos, el 70% de ellos mujeres y niños, han muerto desde entonces en los bombardeos y la ofensiva israelíes en la Franja de Gaza.

Más de 1,9 millones de palestinos -el 80% de la población de Gaza- tuvieron que abandonar sus hogares por las hostilidades, según la ONU, que alberga a cientos de miles de ellos en sus instalaciones en el enclave.

Los últimos combates se dieron tras el colapso de una tregua el pasado viernes, bajo la cual numerosos rehenes en manos de Hamas fueron liberados a cambio de prisioneros palestinos. (Télam)