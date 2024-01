La ONU pide explicaciones a Rusia por el traslado de niños ucranianos a su territorio

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió hoy al gobierno ruso más información sobre el traslado de niños ucranianos a Rusia desde su invasión de Ucrania, y preguntó cuándo cooperará con la Corte Penal Internacional (CPI) en este tema, durante el primer día de audiencias para evaluar el caso.

"¿Rusia cooperará con las investigaciones que están llevando la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por el presidente Vladimir Putin y la defensora de los derechos del niño, la señora comisionada rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova?", preguntó el vicepresidente del comité, el uruguayo Luis Ernesto Pedernera Reyna, a la delegación rusa en Ginebra.

Este comité de la ONU está compuesto por 18 expertos independientes y supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros.

Es también el organismo que llevará a cabo el examen del caso de Rusia, que comenzó hoy por la tarde en Ginebra y durará dos días.

El traslado de niños ucranianos es uno de los puntos críticos del caso.

El comité optó por otorgarle a Moscú toda la noche de hoy para preparar su defensa.

La CPI emitió en marzo una orden de detención contra Putin y la comisionada rusa para la infancia, Lvova-Belova, por presunta "deportación ilegal" de menores desde Ucrania a Rusia. Moscú dijo que considera "nula" dicha iniciativa.

Según el Gobierno ucraniano, 20.000 menores fueron trasladados por la fuerza a Rusia tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, y solo 400 fueron repatriados por ahora.

Pedernera Reyna pidió a la delegación rusa que explique las medidas adoptadas para investigar "las acusaciones de deportaciones ilegales y transferencias", informó la agencia de noticias AFP.

Otro experto, Bragi Gudbrandsson, pidió a Rusia que aclare el impacto del conflicto en los niños rusos y, en particular, que averigüe cuántos de ellos perdieron a sus padres en combate.

En su declaración de apertura, el jefe de la delegación rusa, el viceministro de Trabajo y Protección Social, Alexei Vovchenko, no mencionó el traslado por la fuerza de niños, pero defendió las medidas rusas para "el refuerzo de la familia como institución y la protección de las familias tradicionales".

Rusia recibió hace meses la lista de las preocupaciones de los expertos, que quieren saber cuántos niños fueron "evacuados" a Rusia o a los territorios ucranianos bajo ocupación rusa, y "las medidas tomadas para proteger el derecho de esos niños a preservar su identidad, incluyendo su nacionalidad".

Moscú dice que su objetivo es proteger de los combates a esos menores.

La reubicación de los niños evacuados se hace "a petición de estos y con su consentimiento", afirmó Rusia en sus respuestas escritas transmitidas el año pasado al comité, y que la ONU hizo llegar a la prensa la semana pasada.

El documento no cifra el número total de niños trasladados. Pero asegura que "entre los evacuados también había niños de instituciones residenciales públicas para huérfanos y niños desamparados (unas 2.000 personas en total), cuyos representantes legales eran los directores o empleados de estas instituciones".

En la respuesta, Moscú indicó también que, según las estadísticas del Ministerio del Interior, 46.886 niños ucranianos adquirieron la nacionalidad rusa entre el 1 de abril de 2022 y mediados del año pasado. (Télam)