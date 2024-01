La ONU pidió no agravar la situación en el mar Rojo, tras ataque de EEUU y Reino Unido contra hutíes

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió hoy a todas las partes "que no agraven" la volátil situación en el mar Rojo, tras los bombardeos realizados por Estados Unidos y el Reino Unido contra los rebeldes hutíes, responsables de numerosos ataques contra buques comerciales en solidaridad con los palestinos.

"El secretario general pide a todas las partes implicadas que no agraven aún más la situación en el interés de la paz y la estabilidad en el mar Rojo y en la región en general", expresó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Para Guterres, los ataques contra el transporte marítimo internacional en esa zona no "son aceptables", ya que ponen en peligro la seguridad y la protección de las cadenas mundiales de suministros de materias y repercuten negativamente en la situación económica y humanitaria en todo el mundo, según consignó la agencia de noticias AFP.

Además instó a los rebeldes hutíes, a que cumplan la resolución aprobada el miércoles por el Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el fin "inmediato" de esos ataques.

Guterres pidió a los estados miembros que han realizado acciones militares para defender sus buques de los ataques, que lo hagan "de conformidad con el derecho internacional".

Guterres teme que se empeore "aún más" la situación en Yemen y pide que se "haga todo lo posible" para que dicho país "siga un camino hacia la paz y que no se pierda el trabajo realizado hasta ahora para poner fin al conflicto".

Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, los hutíes lanzaron numerosos ataques contra buques comerciales en el mar Rojo, forzando a muchos buques a evitar la zona, encareciendo y retrasando el transporte entre Europa y Asia.

En respuesta, Estados Unidos -aliado de Israel- desplegó buques de guerra y forjó en diciembre una coalición internacional para proteger esta ruta por donde transita un 12% del comercio mundial.

El miércoles pasado, los ejércitos británico y estadounidense repelieron en el mar Rojo "el mayor ataque" efectuado hasta la fecha horas después de que Estados Unidos anunciara que 18 drones y tres misiles lanzados por el movimiento chiita habían sido abatidos.

A pesar de las advertencias de la Casa Blanca y del Consejo de Seguridad de la ONU, los hutíes dispararon el jueves un misil balístico antibuque, lo que generó los últimos bombardeos de la coalición internacional liderada por Washington. (Télam)