La ONU reiteró que las deportaciones del Reino Unido a Ruanda violan el derecho internacional

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) afirmó nuevamente hoy que el proyecto de Reino Unido para deportar a Ruanda a los migrantes solicitantes de asilo, constituye una violación del derecho internacional de los refugiados.

Aunque el primer ministro británico, Rishi Sunak planteó modificaciones en su propuesta, Acnur manifestó que "mantiene su posición" de que el plan "no cumple con los estándares requeridos relacionados con la legalidad y la idoneidad del traslado de solicitantes de asilo y no es compatible con el derecho internacional de los refugiados", según la agencia de noticias Europa Press.

Así, el organismo consideró que el sistema de asilo de Ruanda no fue modificado para cumplir con los estándares requeridos y, por tanto, no garantiza los derechos de los refugiados que Reino Unido tiene previsto enviar al país africano.

De hecho, Acnur remarcó que las rutas seguras y legales para solicitar asilo en Reino Unido "siguen siendo inaccesibles para la abrumadora mayoría de los refugiados del mundo", y que el plan para enviar migrantes a Ruanda "va en contra de los principios fundamentales de solidaridad global y responsabilidad compartida"

La iniciativa propone enviar a solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido a Ruanda como parte de sus esfuerzos para reducir la inmigración.

Los gobiernos de Reino Unido y Ruanda firmaron a comienzos de diciembre un nuevo tratado con el que trataron de solventar las dudas judiciales sobre el plan de deportaciones de migrantes.

Desde su ascenso a la jefatura de Gobierno británico, Sunak abogó en todo momento por "detener los barcos" cargados de migrantes que llegan a las costas del Reino Unido, si bien este proyecto no solo es criticado por organizaciones de derechos humanos sino también por la oposición.

De hecho, desde el Partido Laborista remarcaron este mismo martes que el plan para la deportación de migrantes a Ruanda es "inasequible, inviable e ilegal", y aunque han reconocido la necesidad de ponerle freno a la migración ilegal.

Asimismo, los laboristas cuestionaron la postura del Gobierno sobre que Ruanda es un destino seguro, cuando la Corte Suprema británica señaló lo contrario.

En 2021, 28.526 personas cruzaron el Canal de la Mancha en pequeños botes hasta Reino Unido, según datos oficiales. En 2020 fueron 8.404.

Según datos oficiales, el Reino Unido destinó más de 140 millones de libras (unos 175 millones de dólares) a Ruanda en el acuerdo de deportación.

En 2022, un primer vuelo que iba a salir hacia el país africano fue cancelado a último momento tras una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Después, el Tribunal de Apelación de Londres dictaminó que el proyecto es "ilegal" y concluyó que Ruanda no puede considerarse un "tercer país seguro".

En noviembre del año pasado la Corte Suprema del Reino Unido emitió un fallo unánime que prohíbe al Gobierno británico enviar refugiados a Ruanda, declarando que su plan de deportación es ilegal. (Télam)