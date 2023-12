La ONU urge a los países en la COP28 a acordar medidas contra el cambio climático

El jefe de la agencia ONU Clima, Simon Stiell, llamó hoy a los países que participan en la conferencia COP28 sobre cambio climático a dejar de "fingir exageradamente" y lograr un acuerdo ambicioso para frenar el calentamiento global, a seis días del fin del evento anual.

"Tenemos un texto como punto de partida, pero está lleno de deseos", explicó ante la prensa en la ciudad de Dubai -donde se desarrolla el encuentro- el responsable de la ONU, quien señaló que los países deben dejar de "fingir exageradamente".

La conferencia del clima de la ONU número 28 termina oficialmente el 12 de diciembre y su principal objetivo es tomar decisiones más ambiciosas contra el cambio climático, en línea con el Acuerdo de París de 2015 alcanzado en la COP21 en la capital de Francia.

La comunidad internacional debate en particular si debe "abandonar" lo antes posible los combustibles fósiles o "reducir" su consumo, y esa cuestión ha enconado las posturas negociadoras en Dubai.

"Hay muchas opciones sobre la mesa en estos momentos que abordan el abandono de los combustibles fósiles. Le corresponde a las partes desentrañar eso", advirtió Stiell, informó la agencia de noticias AFP.

"Necesitamos la ambición más alta, no limitarse a anotar puntos", pidió.

El balance de la acción climática desde el Acuerdo de París "es el vehículo para encarrilar" las negociaciones, agregó el responsable de la agencia de la ONU para el cambio climático.

Los casi 200 países que firmaron el Acuerdo de París hicieron un balance en septiembre, que está siendo la base de negociación en Dubai.

Sobre la mesa hay un texto de 24 páginas, que ahora pasará a la presidencia de la COP28 para que indique el rumbo a seguir.

El Acuerdo de París pide a los países limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5° C este siglo respecto a la era preindustrial, cuando se disparó el uso de los combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global.

Sin embargo, estudios científicos advierten que, al ritmo actual, ese nivel de aumento de la temperatura se superará en pocos años, lo que afectará la biodiversidad y provocará más fenómenos climáticos extremos.

