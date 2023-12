La OSCE no respondió si tiene una lista de las "víctimas de Bucha" en Ucrania

La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no respondió ante una consulta periodística si tiene elaborada una lista de los supuestos "muertos de Bucha", un número determinado de civiles que según Ucrania fueron masacrados por tropas rusas en esa localidad de los alrededores de Kiev a comienzos de la guerra.

La agencia de noticias rusa Sputnik cita hoy una consulta que la también agencia RIA Novosti hizo a la OSCE sobre aquel episodio conocido en abril de 2022, que significó el primer suceso público que conmovió al mundo en el marco de la guerra, y que Rusia siempre calificó como un "montaje".

El sitio Wikipedia presenta el suceso como un "asesinato masivo de cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha por parte de las Fuerzas Armadas Rusas, que participaron en la invasión rusa de Ucrania de 2022 y mantuvieron control de la ciudad entre el 27 de febrero y el 31 de marzo de dicho año".

Añade que "Según diversas fuentes, durante la ocupación rusa del suburbio de Kiev, para el 19 de abril al menos 420 civiles fueron asesinados, algunos de sus cuerpos yacían en las calles".​

"Estamos recopilando información mediante entrevistas y estudios que incluyen métodos de investigación usando fuentes abiertas para verificar las evidencias digitales, así como materiales aportados por las autoridades de Ucrania y de Rusia", se limitó a decir la OIDDH a RIA Novosti.

El 3 de abril de 2022 el Gobierno ucraniano y algunos medios occidentales difundieron un video sobre la supuesta matanza en Bucha atribuida a Rusia, en el que los presuntos "cadáveres" movían los brazos para evitar ser aplastados por un camión.

La agencia noticiosa rusa solicitó a la OIDDH de la OSCE el listado de las "víctimas" después de que ese organismo no enviara esa lista a Rusia pese a los reiterados pedidos.

La OIDDH admitió también que no contactaba con las autoridades ucranianas sobre el tema de la lista de esas presuntas "víctimas".

Desde ese organismo conjeturaron que los ucranianos seguramente estarían recogiendo evidencias de la presunta matanza en Bucha.

A principios de diciembre, el titular de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, denunció en una rueda de prensa al concluir la reunión del Consejo Ministerial de la OSCE que hasta el momento ninguna organización había publicado la lista de las supuestas "víctimas" y llamó a los periodistas a indagar.

Desde el Ministerio de Defensa de Rusia catalogaron las fotos y los videos divulgados por Ucrania como una nueva provocación escenificada que buscaba sorprender a la comunidad internacional.

(Télam)