La OTAN confía en que el conflicto palestino-israelí no se extienda a otros países de la región

Los cancilleres de los Estados miembros de la OTAN manifestaron hoy la esperanza de que el conflicto en la Franja de Gaza entre entre el movimiento islamista palestino Hamas e Israel no se extienda a otros países de la región de Medio Oriente

"Los aliados saludan la prórroga de la pausa en las hostilidades, la liberación de los rehenes y la posibilidad de entregar ayuda humanitaria adicional a Gaza (…). Es importante para nosotros que este conflicto no devenga en un conflicto regional mayor", dijo el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. en una rueda de prensa celebrada al término del primer día de la reunión ministerial en Bruselas, citado por la agencia Sputnik.

Según Stoltenberg, aunque la OTAN no está involucrada como organización en la solución directa del conflicto que se desató el mes pasado, muchos aliados del bloque desempeñan un papel activo en ese proceso. Al mismo tiempo, la alianza coopera con varios países de la región.

"Estamos presentes en Oriente Medio, en particular, en Irak, donde tenemos una misión de entrenamiento. Tenemos una estrecha asociación con muchos Estados árabes, los países del Golfo Pérsico, el Norte de África, con Jordania", subrayó.

Stoltenberg anunció además que en un futuro próximo planea visitar la región del Golfo Pérsico "para reunirse con los socios".

El 7 de octubre, Hamas llevó a cabo el ataque más mortífero de la historia de Israel, tras cruzar la frontera militarizada de Gaza. Unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, murieron en los ataques y otras 240 personas, incluyendo una veintena de argentinos, fueron secuestrados.

En respuesta, Israel lanzó una implacable campaña de bombardeos y una ofensiva terrestre en Gaza que mató a unos 14.800 palestinos, entre ellos uno 6.000 niños.

Israel y Hamas acordaron la semana pasada, con mediación de Qatar, una tregua de cuatro días para permitir la liberación de 50 rehenes israelíes y de 150 palestinos presos en cárceles israelíes.

La tregua expiraba ayer, pero Qatar anunció que Israel y Hamas acordaron extenderla otros dos días, durante los cuales serán liberados otros 20 rehenes, entre ellos varios argentinos, y unos 30 presos palestinos. (Télam)