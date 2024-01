La OTAN confía en que Hungría ratificará el ingreso de Suecia a la alianza a fines de febrero

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló hoy que confía con que a fines de febrero termine el proceso para el ingreso de Suecia a la alianza militar, mientras que el primer ministro de ese país nórdico, Ulf Kristersson, confirmó que la semana próxima se reunirá con su par húngaro, Viktor Orban, para despejar cualquier obstáculo.

Stoltenberg puso como fecha a fines del próximo mes, ya que en ese momento el Parlamento de Hungría retoma su actividad y podría dar la última aprobación que le falta a Suecia para obtener la unanimidad de todos los socios que requiere su ingreso.

"El mensaje que he recibido de Budapest es que el Parlamento volverá a reunirse a finales de febrero, así que tenemos que esperar. Pero tengo absoluta confianza y cuento con Hungría en que la ratificación de Suecia se hará en cuanto el Parlamento se reúna", dijo el jefe de la OTAN en conferencia de prensa.

En el marco de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Bruselas el próximo 1 de febrero, se espera que Orban y Kristersson dialoguen sobre este tema.

"No podemos negociar la adhesión a la OTAN, pero podemos hablar de cómo podemos cooperar de la mejor forma posible como miembros de la Alianza", aseveró hoy el líder sueco en declaraciones citadas por la agencia de noticias Europa Press.

Así, expresó que espera que el país se convierte finalmente en miembro de la OTAN "muy pronto", pero lamentó "no tener una fecha todavía, desafortunadamente".

Sus palabras llegan poco después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ratificara finalmente el protocolo de adhesión del país a la Alianza tras un año y medio de negociaciones al respecto y dos días después de que el Parlamento turco diera el visto bueno.

"Esto es muy bueno. Es un hito, una victoria, pero no hemos llegado aún. Nos queda un país", afirmó Kristersson en relación a Hungría, cuya ratificación es necesaria para que la adhesión se haga efectiva.

"Hemos mostrado a Turquía que nos tomamos la lucha contra el terrorismo muy seriamente y que tienen buenos motivos para mantener su postura. Nos hemos esforzado verdaderamente para mostrar a otros países que nos tomamos en serio sus problemas de seguridad, tal y como queremos que se tomen los nuestros", apuntó.

Tanto Suecia como Finlandia solicitaron la adhesión a la Alianza en mayo de 2022 tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de ese mismo año.

Finlandia logró unirse a la OTAN en abril de 2023, pero la adhesión de Suecia no se completó principalmente por las acusaciones de Turquía de no combatir a supuestos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) a los que Ankara considera "terroristas". (Télam)