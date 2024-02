La policía de Pakistán reprime nuevas protestas opositoras que denuncian fraude electoral

La policía de Pakistán disparó gases lacrimógenos contra manifestantes de diferentes partidos políticos, concentrados en Karachi para denunciar fraude en las elecciones legislativas y regionales del pasado 8 de febrero.

Simpatizantes de las fuerzas opositoras Jamiat Ulema e Islam-Fazl (JUI-F), Gran Alianza Democrática (GDA), Jamate e Islami (JI) y Pakistan Tehrik e Insaf (PTI) se concentraron en distintos puntos de la ciudad mientras las autoridades cortaron los accesos al edificio público donde tomaron posesión los nuevos diputados, informa la televisión paquistaní Geo TV.

Las autoridades regionales habían activado ayer una facultad del Código Penal por la que se suspende el derecho de reunión, concentración, protesta y manifestación en toda la zona durante un periodo de 30 días en previsión de las protestas.

La Policía informó de la detención de al menos 30 personas en la zona del Consejo de las Artes por una "manifestación no autorizada" y por "corear consignas".

Las multitudinarias protestas provocaron importantes retenciones en el tránsito y afectaron también a los vuelos, ya que los pasajeros no llegaron al aeropuerto.

Alrededor de 240 millones de paquistaníes estuvieron llamados a las urnas para unas elecciones que se celebraron en medio de un repunte de la violencia y ante las denuncias sobre una nueva interferencia del Ejército en el proceso y las condenas contra varios altos cargos del PTI, incluido su líder, el ex primer ministro, Imran Khan, ganador de las elecciones en 2018.

La Asamblea Nacional (Parlamento) del país, cuenta con 336 escaños, 70 de los cuales están reservados a las mujeres y a las minorías religiosas y se asignan proporcionalmente.

Las elecciones se vieron salpicadas por episodios de violencia, como dos explosiones reivindicadas por el Estado Islámico que dejaron 28 muertos.

Además, dos personas murieron en enfrentamientos entre la policía y seguidores de Khan.

Pakistán, que dispone del arma atómica y ocupa una posición estratégica entre Afganistán, China, India e Irán, afronta numerosos desafíos.

La seguridad se degradó desde que los talibanes regresaron al poder en Afganistán en agosto de 2021. (Télam)