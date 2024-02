La policía turca mató a dos atacantes armados ante un tribunal de Estambul

Dos asaltantes armados atacaron hoy a los guardias que custodiaban el principal tribunal de Estambul y dejaron un muerto y cinco heridos antes de ser abatidos por la policía turca, informó el Ministerio del Interior.

El ministro de Interior, Ali Yerlikaya, atribuyó el ataque a la organización DHKP-C, un grupo marxista-leninista considerado "terrorista" por Ankara, que ha cometido atentados en Turquía desde la década del 80 del siglo pasado, informó la agencia de noticias AFP.

"Un ataque terrorista tuvo lugar hoy contra el punto de control de la puerta C del palacio de Justicia de Caglayan", anunció el ministro de Interior en X.

"Dos terroristas, una mujer y un hombre, fueron neutralizados", declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por televisión.

Sin embargo, la acción no fue reivindicada aún por esta organización.

Erdogan felicitó además a las "fuerzas de seguridad, que han eliminado los peligrosos ataques gracias a una oportuna intervención" e indicó que en el ataque tres policías y tres civiles resultaron heridos, y que uno de los civiles sucumbió más tarde a sus heridas.

De acuerdo con el relato de un testigo, los asaltantes abrieron fuego contra la policía después de un breve altercado en un puesto de control que llevaba a una entrada del edificio, indicó la agencia francesa.

"Se produjo una discusión en la puerta de salida. Vi a dos personas, un hombre y una mujer, disparando a la policía. El hombre recibió un disparo primero. Luego, la mujer disparó un par de veces más. Le dispararon", detalló Mahir Yildiz, de 25 años.

"Oí entre 20 y 25 disparos. En ese momento, cundió el pánico y había mucho miedo. No sabíamos qué dirección tomar", agregó.

Considerado también grupo "terrorista" por Estados Unidos, el DHKP-C luchó contra la influencia estadounidense en Medio Oriente y en el mundo.

De hecho, Washington ofreció en 2014 una recompensa de 3 millones de dólares por la captura de los líderes del grupo.

En 2015, el grupo ya había atentado contra el Palacio de Justicia de Estambul, donde resultó muerto el entonces fiscal Mehmed Selim Kiraz.

Sin embargo, el DHKP-C no es el único grupo de conflictividad en Turquía.

Recientemente, varios grupos armados han reivindicado ataques en Estambul y Ankara.

A fines de enero, un hombre murió en Estambul durante una misa en una iglesia católica, una acción reivindicada por Estado Islámico.

En octubre, dos policías resultaron heridos en un atentado reivindicado por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), también considerado "terrorista" por Ankara, contra la sede del ministerio de Interior en la capital turca. (Télam)