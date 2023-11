La Presidenta de Taiwán cree imposible una invasión de China a corto plazo

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-Wen, afirmó hoy que China no conseguiría llevar a cabo una invasión a esa isla a corto plazo debido a los desafíos internos que enfrenta el gigante asiático.

"Creo que los líderes chinos en este momento están abrumados por sus desafíos internos", dijo Tsai en esta entrevista pregrabada, divulgada hoy en la conferencia DealBook Summit, en Nueva York, informó la agencia AFP.

El reportaje es difundido dos semanas después de la cumbre entre los presidentes estadounidense y chino en San Francisco, al margen de la cumbre de los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec).

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Xi Jinping tenía como objetivo, en particular, aliviar la tensión entre las dos grandes potencias mundiales y evitar cualquier espiral de conflicto.

Pero los dos gobernantes siguen en polos opuestos en torno a la cuestión de Taiwán, apoyados por Washington, en tanto el presidente chino le dijo a Joe Biden que la reunificación de la isla autónoma con China era “inevitable”.

China considera a Taiwán como una provincia rebelde que aún no ha logrado reunificar con el resto de su territorio desde el fin de la guerra civil en 1949.

Para la presidenta de Taiwán, China se enfrenta sin embargo a una crisis económica, financiera y política que, según ella, aleja el espectro de una invasión.

Sin embargo, sostuvo que Pekín todavía busca “interferir” en las elecciones presidenciales a realizarse en enero en Taiwán, indicó Tsai Ing-Wen.

"En cada elección importante en Taiwán desde 1996 se han visto operaciones de influencia similares por parte de China", señaló, destacando el uso de amenazas militares y presión económica.

Las elecciones presidenciales taiwanesas son observadas de cerca desde Pekón y Washington porque su resultado podría determinar el futuro de las relaciones entre la isla y China. (Télam)