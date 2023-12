La reforma de salud de Petro en Colombia superó el debate en la Cámara Baja y pasó al Senado

El proyecto de reforma del sistema de salud de Colombia impulsado por el presidente Gustavo Petro dio un primer paso significativo después de casi diez meses de debate, al ser aprobado en la Cámara de Representantes y ahora deberá pasar por otras dos discusiones en el Senado.

Después de intensos debates que llevaron incluso a la división de la coalición de Gobierno liderada por Petro, la iniciativa fue aprobada gracias no solo a los votos de la bancada oficialista en la Cámara Baja, el Pacto Histórico, sino también de ex aliados como los partidos Liberal y el de la U.

"Con 87 votos por el Sí y 37 votos por el No ha sido aprobado en segundo debate el proyecto de reforma a la salud y continuará su trámite en el Senado de la República", informó anoche la Cámara Baja en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

El proyecto, que propone una reforma integral del sistema sanitario colombiano, fue acompañado además por el Partido Comunes (de exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP) y algunos integrantes del Partido Verde que han apoyado las propuestas oficiales.

Sin embargo, la mayoría de los bloques manifestaron un voto dividido al interior de sus filas, incluso al resistir la propuesta.

Así, el Partido Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático rechazaron, se abstuvieron o ni fueron a votar, según detalló el diario colombiano El Tiempo.

El presidente dijo hoy en su cuenta de X que "la Cámara hizo un profundo largo y fructífero debate sobre la reforma a la salud" y felicitó "a sus integrantes por aprobarla".

"Volver a garantizar derechos universales es el verdadero camino hacia la paz", agregó.

El texto, que sufrió varias modificaciones desde su presentación, superó una de las dos instancias en el Legislativo pese a que la oposición intentó en varias oportunidades aplazar el debate y archivar el proyecto.

Ahora debe ser aprobado en la Comisión Séptima del Senado y luego en el pleno.

La sesión de ayer se prolongó hasta la noche y terminó con fotos y gritos de celebración, según recogió el diario El Espectador.

Petro había presentado en febrero el texto junto a otros dos proyectos de reformas -al sistema de pensiones y de trabajo- con la ambiciosa promesa de "universalizar" derechos en esas áreas, pero con resistencias desde la oposición e incluso del oficialismo.

Según señaló en su momento, la iniciativa buscaba que "la fuerza de la salud se disgregue por todo el territorio nacional para atender tanto al pobre como al rico, que sea un sistema preventivo", algo que Colombia "nunca ha tenido".

Entonces, el país atravesaba una ola de manifestaciones que fueron el inicio de un escenario de polarización en las calles y de disputa acerca del rol del Estado.

"Lo que tenemos son tres reformas, no las únicas ni las últimas, que buscan garantizar los derechos universales de la gente; laborales, en salud y en pensiones", dijo entonces Petro desde la Casa de Nariño, sede del gobierno, en Bogotá, al convocar a la ciudadanía para que apoye sus propuestas. (Télam)