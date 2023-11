La UE abrió una investigación sobre TikTok y YouTube respecto a protección de menores

La Unión Europea (UE) abrió hoy una investigación sobre las medidas aplicadas por la red social TikTok y el sitio internet de videos YouTube para proteger a los menores, en particular su "salud mental y física".

La Comisión Europea anunció en un comunicado haber pedido a las empresas "que faciliten más información sobre las medidas que adoptaron para cumplir sus obligaciones en materia de protección de menores" en el marco de la nueva legislación de la UE sobre servicios digitales (DSA), que entró en vigor a finales de agosto.

Estas solicitudes no constituyen por el momento una impugnación.

Se trata de un primer paso en procedimientos que pueden dar lugar a graves sanciones financieras en caso de infracciones probadas y prolongadas de la normativa.

En casos extremos, las multas pueden alcanzar 6% del volumen de negocios mundial de los grupos implicados.

"TikTok y YouTube deberán facilitar la información solicitada a la comisión a más tardar el 30 de noviembre de 2023. En función de la evaluación de las respuestas, la comisión determinará los pasos a seguir", añadió el documento citado por la agencia de noticias AFP.

El anuncio de hoy se inscribe en un giro de tuerca dirigido por el comisario europeo de Digital, Thierry Breton, para obligar a las grandes plataformas a respetar las nuevas obligaciones que se imponen a ellas.

"La protección de los niños será una prioridad" en la implementación del DSA, advirtió en agosto.

Bruselas ya anunció en octubre tres encuestas dirigidas a las redes sociales TikTok (propiedad del grupo chino ByteDance), X (ex Twitter) y Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram) para pedir precisiones sobre las medidas aplicadas contra la difusión de "información falsa", imágenes y discursos violentos, tras los ataques de Hamas contra Israel. (Télam)