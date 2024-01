La UE ofrecerá a Ecuador operaciones conjuntas de seguridad para hacer frente a las redes criminales

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, informó hoy que ofrecerá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, operaciones conjuntas para garantizar la seguridad en el país, atravesado por una grave crisis provocada por las actividades de las redes criminales.

"Hemos apoyado al Gobierno de Ecuador y sus instituciones para restablecer el orden púbico, garantizar la seguridad ciudadana y estamos dispuestos a cooperar a todos los niveles para hacer frente al reto que tienen, que no es poco", indicó el Alto Representante de Política Exterior de la UE en la Asamblea Parlamentaria de Eurolatina, que dijo que hablará de esto con Noboa en las próximas horas, informó la agencia de noticias Europa Press.

Borrell puso como ejemplo de posible cooperación "operaciones conjuntas" a través de Europol.

Ante la ola de violencia en Ecuador desatada a principios de año, Estados Unidos envió esta semana a Quito una delegación de alto nivel con el objeto de comenzar a colaborar en el diseño de la política de seguridad.

La jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, que arribó al país el lunes, se reunió con Noboa junto al exsenador Christopher Dodd, actual asesor del presidente Joe Biden para el Hemisferio Occidental.

El encuentro, que tuvo lugar en el palacio presidencial de Carondelet y al que también asistieron la canciller, Gabriela Sommerfeld, y los ministros de Gobierno, Mónica Palencia, y de Defensa, Giancarlo Loffredo, giró en torno a la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Richardson dijo que la cooperación en esa materia implica un plan de cinco años, en los que Estados Unidos invertirá 93,4 millones de dólares en transferencia de equipos militares, así como en asistencia humanitaria y educación militar profesional.

"Y esta educación es importante, no solo consiste en que los militares ecuatorianos vayan a capacitarse en Estados Unidos, sino también en varias cosas que traemos a Ecuador, como equipos de capacitación móviles", dijo en una entrevistas con el sitio Primicias.

Asimismo, detalló algunos acuerdos de cooperación miliar que permiten el intercambio de información de inteligencia entre ambos países y operaciones conjuntas contra las amenazas del crimen organizado.

La encargada del Comando Sur adelantó que están "intentando acelerar algunas cosas que ya estaban planeadas", como la entrega de un avión C 130 para el 23 de febrero.

Noboa, quien se encuentra desde ayer en España, afirmó hoy en una reunión que mantuvo con empresarios europeos que comienzan ya a verse datos "alentadores" frente a la "guerra" abierta contra la inseguridad, pasando de 38 muertes diarias a seis.

En las últimas horas, el presidente de Ecuador, en el cargo desde noviembre de 2023, reconoció que el arranque de su mandato fue una "montaña rusa" con momentos "duros" y marcado en gran medida por la "guerra" abierta contra la inseguridad.

En tanto, la Policía Nacional de Ecuador realizó esta madrugada un operativo denominado Atenea-Libertad en tres provincias, entre ellas Guayaquil, con 16 allanamientos, en el que se reportaron 12 detenidos, presuntamente integrantes de la banda criminal Los Lobos, informó el Ministerio del Interior.

Los detenidos estarían vinculados a delitos como sicariato, extorsión, secuestro, intimidación, robo de vehículos y de material minero, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tenencia y porte de armas.

Desde principios de enero, Ecuador registró una cadena de hechos violentos tras darse a conocer el 7 de ese mes la fuga de Adolfo "Fito" Macías, líder de la banda Los Choneros y vinculado al cártel mexicano de Sinaloa, que cumplía 34 años de cárcel en la provincia de Guayas.

Días más tarde, Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, señalado como uno de los cabecillas de Los Lobos y acusado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de participar en un plan para asesinarla, también se evadió de otra cárcel.

Ante la ola de violencia, Noboa declaró el 9 de enero el estado de excepción por 60 días para movilizar militares a las calles y ordenó un toque de queda nocturno.

Las organizaciones narcotraficantes respondieron con una ofensiva que dejó una veintena de muertos, motines en cárceles, 200 rehenes en prisiones, policías secuestrados y ataques con explosivos. (Télam)