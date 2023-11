La UE pide que la tregua entre Israel y Hamas en Gaza sea el primer paso para el fin de la guerra

La Unión Europea (UE) pidió hoy que la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas que entró en vigor en Gaza se aplique "plenamente", que se amplíe y constituya el primer paso para el fin de la guerra y de la "horrible situación humanitaria" en la Franja.

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, dio la "bienvenida" a la entrada en vigor "finalmente" de la tregua acordada entre Israel y Hamas, en un comunicado replicado por la agencia de noticias Europa Press.

"Debe aplicarse plenamente como primer paso para poner fin a la horrible situación humanitaria que se vive en Gaza, y ampliarse por un periodo más largo", demandó.

Respecto de la situación de los secuestrados por Hamas, con la liberación hoy de los primeros 13, Borrell destacó que "todos los rehenes deben ser liberados incondicionalmente" y reiteró a Hamas que "nadie debe negociar con vidas civiles".

"Aunque el acuerdo permite un acceso limitado de alimentos, agua, medicinas y combustible para los gazatíes asediados, la UE afirma que la ayuda humanitaria debe llegar a los civiles de Gaza sin condiciones", agregó.

El Alto Representante aprovechó el comunicado para "deplorar" el alto número de civiles muertos en la ofensiva israelí contra la Franja, en particular el fallecimiento de miles de niños y mujeres.

"Un horror no puede justificar otro horror. La actual espiral debe invertirse, por el bien de ambos pueblos", subrayó Borrell y añadió que la protección a los civiles, el acceso a servicios básicos y el respeto a instalaciones como hospitales son una "obligación legal" de Israel en su respuesta a Hamas.

Tras señalar que los medios militares no son suficiente, Borrell reiteró que "el único camino hacia una paz, seguridad y prosperidad sostenibles tanto para Israel como para Palestina es la solución de los dos Estados".

En esa dirección, reclamó a la comunidad internacional "comprometerse seriamente" para hacerla posible.

Este viernes llegaron a Israel 13 de los más de 200 rehenes que Hamas mantenía en cautiverio tras su ofensiva del 7 de enero, en el marco de un pacto que incluye una tregua de cuatro días y la puesta en libertad también de 39 presos palestinos.

Al margen de este acuerdo, también se liberaron 11 ciudadanos tailandeses y uno filipino.

El acuerdo se anunció tras casi siete semanas de una guerra desencadenada por un ataque de Hamas en suelo israelí que, según las autoridades de ese país, dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, incluidos niños.

Además, el movimiento islamista secuestró a 240 personas y las llevó a la Franja de Gaza. En ese grupo hay unas 20 personas de nacionalidad argentina.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva contra Gaza que, según Hamas, dejó cerca de 15.000 muertos en este territorio palestino, entre ellos más de 6.000 menores de edad. (Télam)