La UE pide una investigación sobre la agencia de ayuda palestina

La Unión Europea (UE) defendió hoy la realización de una auditoría en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa), después de acusaciones sobre la alegada participación de algunos de sus empleados en los ataques del movimiento islamista palestino Hamas a Israel el 7 de octubre.

La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, espera que Unrwa "acepte llevar a cabo una auditoría de la Agencia que sea realizada por expertos externos independientes designados por la UE", señaló en un comunicado.

El bloque de 27 países europeos es uno de los mayores donantes de la agencia.

En tanto, la Unrwa se encuentra en el ojo de una enorme controversia después que Israel denunció que varios funcionarios de esa agencia participaron en los ataques perpetrados por Hamas, en los que asesinaron a unas 1.200 personas, además de secuestrar a otras 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

Ayer, el secretario general de la ONU, António Guterres, defendió la labor del organismo que da ayuda a cientos de miles de palestinos y prometió hacer rendir cuentas al personal acusado.

"Los abominables presuntos actos de estos miembros del personal de la Unrwa deben tener consecuencias", dijo Guterres en un comunicado.

Allí también llamó a todos los países a mantener su financiación al organismo porque consideró que “las decenas de miles de hombres y mujeres que trabajan para la Unrwa, muchos de ellos en algunas de las situaciones más peligrosas para los trabajadores humanitarios, no deberían ser penalizados".

El secretario general dijo además que de los 12 empleados acusados por Israel, nueve fueron despedidos inmediatamente, uno fue confirmado muerto y "la identidad de los otros dos está siendo aclarada".

La Unrwa tiene 13.000 empleados en Gaza, casi todos ellos palestinos.

Proporciona servicios básicos, desde atención médica hasta educación, a familias palestinas que huyeron o fueron expulsadas de lo que hoy es Israel durante una guerra en 1948 motivada por la creación del Estado israelí.

Los refugiados palestinos son unos 6 millones, y viven en campamentos urbanizados en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania y en Jordania, Líbano y Siria. En Gaza constituyen la mayoría de la población.

Los refugiados son una de las cuestiones centrales del conflicto entre palestinos e israelíes, además de la ocupación y colonización israelí de Cisjordania y Jerusalén este, territorios que los palestinos reclaman desde hace décadas para fundar un Estado independiente.

Los palestinos exigen que los refugiados tengan derecho a retornar a las tierras donde vivían en lo que hoy es Israel. Israel se niega, por temor a una avalancha de juicios por esas propiedades.

La Unrwa amplió sus operaciones durante el conflicto entre Israel y Hamas y gestiona refugios que albergan a cientos de miles de palestinos desplazados por los combates y bombardeos.

EEUU, que es el mayor donante de la agencia, recortó la financiación durante el fin de semana, seguido por otros ocho países, entre ellos Reino Unido, Alemania e Italia. Esos nueve países proporcionaron casi el 60% del presupuesto de la Unrwa en 2022.

Por su parte, la Comisión Europea señaló hoy en su comunicado que la decisión sobre la suspensión o no de sus aportes a la Unrwa será adoptada en función de los resultados de la investigación iniciada por la ONU.

"La Comisión revisará el asunto a la luz del resultado de la investigación anunciada por la ONU y las acciones que tomará", señaló la institución.

Además, apuntó que "acoge con satisfacción la información proporcionada por la Unrwa, así como el inicio de la investigación".

En tanto, España dijo también hoy que mantendrá su relación con la agencia de la ONU, pese a las acusaciones.

"No modificaremos nuestra relación con Unrwa", que es "una agencia de Naciones Unidas indispensable para aliviar la situación humanitaria", indicó en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

De todas maneras, España seguirá "de cerca la investigación interna" anunciada por la agencia "y el resultado que pueda arrojar", precisó Albares.

El Ministerio de Exteriores austriaco anunció hoy que "hasta que estas acusaciones sean totalmente aclaras y las consecuencias sacadas de ellas estén claras, Austria, en coordinación con socios internacionales, suspende temporalmente cualquier nuevo pago a la Unrwa", recogió la agencia Europa Press.

Gaza está sumida en una grave crisis humanitaria debido al asedio israelí, y una cuarta parte de su población pasa hambre. Más de 26.637 palestinos murieron hasta ahora en ataques israelíes, según datos de Hamas de hoy, y el 85% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza abandonó su casa, muchos de los cuales se refugiaron en instalaciones de la Unrwa.

Israel lanzó su operación militar en la región costera gobernada por Hamas el 7 de octubre, luego de que milicianos del movimiento islamista infiltrados desde Gaza asesinaran a 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel y se llevaran consigo a unos 240 rehenes, una veintena de ellos de nacionalidad argentina. (Télam)