La UE revisa y da continuidad a programas de ayuda al desarrollo a palestinos

La Unión Europea (UE) autorizó la continuidad de sus programas de ayuda al desarrollo para los palestinos, al verificar que esos fondos no se desvían en beneficio del movimiento islamista Hamas en medio de la guerra con Israel, dijo hoy un alto funcionario.

"La revisión de esos programas no encontró señales de que el dinero de la UE haya beneficiado directa o indirectamente a la organización terrorista Hamas", dijo Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea (CE), el brazo ejecutivo del bloque.

El funcionario añadió que también se comprobó que "el sistema de control implementado funciona y, como resultado, los pagos a palestinos beneficiados continuarán sin demoras en los desembolsos", informó la agencia de noticias AFP.

Esos pagos beneficiarán también a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa).

De acuerdo con la Comisión, la decisión de hoy concierne a unos 216 millones de euros en ayudas financieras para la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el pago de salarios de empleados públicos.

Dombrovskis añadió que con relación a los proyectos que no se pueden implementar ahora a causa del conflicto armado (como la red de gas, plantas desalinizadoras de agua y proyectos de energía), los recursos se utilizarán "en Gaza, ya sea como ayuda humanitaria o al desarrollo".

Estos fondos, valorados en 75 millones, se redirigirán a otros proyectos y a ayuda humanitaria a los afectados por el conflicto.

Simultáneamente, en un comunicado, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, aseguró que "las salvaguardias existentes son efectivas".

"Ahora estamos trabajando en el diseño de nuestro futuro apoyo a los palestinos en vista de la situación cambiante y aun en evolución", indicó.

Días después del ataque de Hamas contra territorio israelí del 7 de octubre, donde mató a 1.200 muertos personas, la mayoría de ellos civiles, UE decidió revisar todos sus programas de ayuda al desarrollo para verificar que no se estaban desviando recursos.

Israel lanzó en respuesta al ataque de Hamas una campaña de bombardeos y una operación terrestre en la Franja de Gaza que ha dejado ya 13.300 muertos, incluyendo unos 5.500 niños, según el Ministerio de Salud controlado por el movimiento islamista.

Este elevado balance activó las alarmas e hizo que las presiones por ayuda internacional aumentaran.

De acuerdo con la Comisión, la revisión se concentró en los programas de ayuda al desarrollo, y no en la asistencia humanitaria a los palestinos.

En total, el Ejecutivo europeo examinó 190 programas relativos a la ayuda a la cooperación, dejando fuera la ayuda humanitaria que se ha cuadruplicado como consecuencia de la guerra, sin encontrar ningún caso del temido desvío de fondos a Hamas.

Bruselas espera más información de unos 50 proyectos de cooperación, con 39 millones de euros asignados, en el marco de "comprobaciones generales sobre la aplicación de controles para la distribución de ayuda", informó la agencia de noticias Europa Press.

Otro caso es el de dos programas a los que el Ejecutivo europeo pidió aclaraciones por quejas sobre incitación y discurso de odio y glorificación del terrorismo.

Estos proyectos cuentan con una dotación de ocho millones de euros y, en caso de que las acusaciones estén "justificadas", Bruselas no efectuaría los pagos pendientes y recuperaría los importes que se hayan abonado.

Frente al contexto actual, con la guerra en la Franja de Gaza y la "atmósfera política tan exaltada", la CE anunció que mejorará las salvaguardas relativas a las partidas de cooperación, defendiendo que se necesitan medidas adicionales para reforzar el control actualmente en vigor para garantizar que no hay casos de antisemitismo. (Télam)