La UE sancionará a quien intente impedir la asunción del presidente electo de Guatemala

El Consejo Europeo definió hoy un marco legal que le permitirá adoptar sanciones contra quienes "obstaculicen una transición de poder pacífica y ordenada" en Guatemala, informó hoy la institución, que en agosto pasado envió una Misión de Observación Electoral a supervisar los comicios presidenciales en las que Bernardo Arévalo se alzó con la victoria.

Las personas que resulten sancionadas tendrán vetado el ingreso al espacio europeo y eventuales activos que posean en el bloque resultarán congelados, informó la agencia de noticias AFP.

Este marco legal permitirá a la Unión Europea (UE) "imponer medidas restrictivas contra individuos y entidades responsables por acciones que obstaculicen la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder", explicó en un comunicado la oficina del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

La adopción de este marco legal "muestra que estamos junto al pueblo de Guatemala y contra aquellos que buscan socavar la democracia del país", expresó el diplomático español, que hoy confirmó que estará presente en la investidura de Arévalo, el domingo próximo.

La adopción de este marco legal llega después de que en diciembre el Parlamento Europeo aprobara una Resolución no vinculante que pedía la adopción de sanciones a los responsables de la "tentativa de golpe de Estado" en Guatemala.

La crisis institucional estalló en ese país después que la Fiscalía General se negara a reconocer los resultados de las elecciones, alegando que eran "nulas".

Los países del Mercosur, Estados Unidos, la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) también condenaron las maniobras de la Fiscalía guatemalteca contra Arévalo.

Ayer, Arévalo advirtió que los sectores que pretenden que no asuma el domingo "algo van a intentar" para evitar la jura, pero aseguró que "no van a tener resultado", mientras su vice electa, Karin Herrera, logró que la Corte de Constitucionalidad (CC) le concediera un amparo ante la posibilidad de que se ordene su detención para impedir su toma de posesión.

Arévalo adelantó además que una de las primeras medidas que tomará cuando asuma su cargo será pedirle su renuncia a la controvertida fiscal general, Consuelo Porras, quien fue incluida en las listas elaboradas por Estados Unidos para señalar actores corruptos y antidemocráticos. (Télam)