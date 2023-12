La ultraderecha polaca suspende al diputado que apagó un candelabro judío con un extintor

La coalición ultraderechista Confederación anunció hoy la suspensión del diputado Grzegorz Braun, quien ayer apagó con un extintor las velas de una januquía (un candelabro de nueve brazos que es considerado como uno de los elementos rituales más importantes del judaísmo), colocado en el Parlamento para conmemorar la fiesta judía de las luces o Janucá.

Así lo confirmó el copresidente de la fuerza, Slawomir Mentzen, en su perfil oficial de la red social X (antes Twitter), donde además informó que el legislador no podrá volver a dirigirse a la Cámara baja (Sejm) desde la tribuna de oradores.

"Solo el club de la Confederación decidirá quién será socio de nuestro club. No permitiremos que nadie nos chantajee en este asunto", añadió Mentzen, quien incidió en que la coalición tomó tal decisión, más allá de analizar una posible expulsión del legislador señalado.

"Se me ha acusado de tener motivaciones racistas y solo estoy restableciendo un estado de normalidad, poniendo fin a actos de triunfalismo satánico, porque ese es el mensaje de estas fiestas", dijo Braun, al intentar defenderse en el Parlamento.

El legislador subió al estrado para dar explicaciones con el permiso de otro de los líderes de su fuerza, Kryzstof Bosak, que además es vicepresidente de la Cámara baja polaca.

Ante esto, desde la bancada de La Izquierda presentaron una moción para destituirlo del cargo al argumentar que le permitió a Braum proclamar un discurso que tildan de antisemita, indicó la agencia de noticias local PAP.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Szymon Holownia, anunció que Braun será castigado con la pena más alta que podía imponer para este caso, que es la privación de la mitad de su salario durante tres meses, y de la asignación completa durante medio año.

Asimismo, dio luz verde para que se presente una notificación a la Fiscalía ante el posible delito de perturbación pública de un acto religioso, lo que supone una pena de hasta dos años de prisión.

El ataque fue criticado por los principales grupos políticos de Polonia, incluido el del nuevo primer ministro, Donald Tusk, quien lo denunció como un acto "inaceptable".

Braun, un diputado ultranacionalista conocido por sus actos antisemitas y sus posiciones antiucranianas, ya había sido sancionado financieramente y excluido del Parlamento. (Télam)