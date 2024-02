Laboristas dieron marcha atrás en su promesa de energía renovable si llegan al poder en Reino Unido

El jefe de la oposición del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, se retractó hoy de su promesa de inversión de 28.000 millones de libras (35.335 millones de dólares) al año en energías renovables si llega al poder en Reino Unido.

"Los conservadores han destruido la economía y no será posible cumplir el compromiso de 28.000 millones de libras al año", dijo el Partido Laborista, de centro-izquierda, en un comunicado, reproducido por la agencia de noticias AFP.

Starmer, favorito en las encuestas para convertirse en primer ministro en las elecciones que deben programarse este año, realizó esta promesa en 2021, como un elemento importante de la política ecológica del partido laborista.

Reino Unido atraviesa una grave crisis que impacta en el costo de vida, con la inflación más alta de los países del G7, el grupo de los siete países más desarrollados del mundo, que los laboristas atribuyen a las decisiones políticas y económicas de los conservadores, quienes se encuentran en el poder desde hace 14 años.

El Partido Laborista ya había anunciado el año pasado que esta promesa presupuestaria no podría cumplirse antes de la segunda parte de un posible mandato.

No obstante, el anuncio del jueves enfureció a organizaciones ecologistas y sindicatos.

El partido ecologista Green Party calificó este cambio de rumbo como "un gran paso atrás para el clima, la economía y los empleos de calidad".

El país necesita "más inversión, no menos", respondió por su parte Unite, el segundo sindicato más grande del Reino Unido y uno de los principales aliados del Partido Laborista.

Además, la ONG medioambiental Greenpeace acusó al Partido Laborista de ceder a la presión de los conservadores.

"Los británicos y las empresas quieren una estrategia industrial verde, adecuada al siglo XXI, no un plan sin sentido con la billetera vacía", dijo Areeba Hamid, una dirigente de Greenpeace en el Reino Unido.

A meses de las elecciones legislativas, que todavía no tienen fecha, los conservadores, que están 20 puntos por detrás de los laboristas en las encuestas, se apresuraron a atacar a Starmer, a quien acusan de cambiar a menudo sus promesas políticas.

"Esto demuestra exactamente lo que he venido diciendo hasta ahora, que se echan atrás en cuestiones importantes", señaló el primer ministro conservador, Rishi Sunak. (Télam)