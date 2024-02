Las 20 reformas que AMLO pretende para la Constitución mexicana

Los siguientes, son los 20 puntos elevados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para reformar la Constitución del país:

1.- Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público atendiéndolos de manera preferente.

2.- Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año.

3.- Otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles.

4.- Garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos.

5.- Que los mexicanos y familias pueda ser dueños de sus viviendas.

6.- Prohibir el maltrato a los animales.

7.- Proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking.

8.- Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico.

9.- Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo.

10. No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación.

11.- El salario mínimo para maestros, guardias nacionales, soldados, marinos y médicos no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

12.- Revertir reformas de pensiones aprobadas en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

13.- Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo.

14.- Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras contarán con un jornal “seguro, justo y permanente” como sucede con el programa Sembrando Vida.

15.- Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18.000 kilómetros de vías férreas concesionadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga.

16.- La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución de regidores, evitar el uso de “excesivas estructuras burocráticas electorales” y eliminar las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados no se integrará por 500 legisladores, sino por 300, y el Senado por 64 y no por 128.

17.- Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en lugar de ser propuestos por el Ejecutivo, serán electos de manera directa por el pueblo.

18.- La Guardia Nacional se propone que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

19.- Convertir en política de Estado la austeridad republicana: “Ningún servidor público pueda ganar más de lo que perciba el presidente de la República”.

20.- Eliminar todas las dependencias y “organismos onerosos” y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal. (Télam)