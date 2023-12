Las navieras se van del Mar Rojo por los ataques de rebeldes hutíes en rechazo a la guerra en Gaza

Un buque noruego fue alcanzado hoy mientras navegaba por el mar Rojo por un "objeto no identificado", informó su propietario, después de que varias empresas de transporte marítimo anunciaran que evitarán esa ruta tras los ataques lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen.

El mar Rojo es una importante ruta comercial que conecta el Mediterráneo con el océano Índico, a través del Canal de Suez, pero los rebeldes hutíes advirtieron que atacarán a cualquier buque que tenga algún vínculo con Israel que navegue frente las costas de Yemen, en respuesta a la guerra entre el ejército israelí y el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza.

El armador noruego Inventor Chemical Tankers indicó en un comunicado que ningún miembro de la tripulación, de nacionalidad india, resultó herido y que el buque "M/V Swan Atlantic" sufrió "daños limitados", informó la agencia AFP.

"El buque no tiene relación alguna con Israel", afirmó el propietario de la embarcación, que informó que el buque cubría un trayecto desde Francia hasta la isla de la Reunión, un territorio francés en el Índico.

A raíz de estos ataques, ayer cuatro de las principales compañías del transporte marítimo anunciaron que detendrán el flujo de sus barcos por el mar Rojo tras la intensificación de ataques de los rebeldes hutíes. Son las francesas CMA y CGM, la danesa Maersk y la firma y chileno-alemana Hapag-Lloyd

Por su parte, la naviera alemana Hapag-Lloyd anunció hoy que evitará el paso de sus buques contenedores por el Canal de Suez hasta nuevo aviso

Hapag-Lloyd decidió desviar "varios buques por el Cabo de Buena Esperanza", en el extremo sur del Continente Africano, según anunció un portavoz tras consultar con un equipo de crisis. "Esto continuará hasta que el paso por el Canal de Suez y el mar Rojo vuelva a ser seguro para los buques y sus tripulaciones", añadió. Otras compañías tomaron decisiones similares a la de la quinta mayor naviera del mundo.

Es el caso de la número uno del sector, MSC, que informó también hoy a sus clientes de que sus buques no viajarán hacia el este y el oeste a través del Canal de Suez hasta que el paso por el mar Rojo sea seguro. "Algunos servicios ya están siendo desviados y viajan en su lugar a través del Cabo de Buena Esperanza", indicó la firma, según reporta la agencia Europa Press.

En la misma línea, el gigante británico de hidrocarburos BP anunció esta mañana que también suspenderá todo tránsito por el mar Rojo, siguiendo los pasos de otras compañías del transporte marítimo, tras los ataques perpetrados por los rebeldes hutíes de Yemen.

"Ante el deterioro de la situación en materia de seguridad para el transporte marítimo en el mar Rojo, BP ha decidido suspender temporalmente todos los tránsitos a través del mar Rojo", indicó el grupo en un comunicado enviado a la AFP.

"La seguridad de nuestros empleados y de quienes trabajan en nuestro nombre es la prioridad de BP", añadió la compañía británica, que también afirmó que esta suspensión temporal será evaluada constantemente "en función de las circunstancias que evolucionen en la región". (Télam)