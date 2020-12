Las primeras escaleras mecánicas llegaron a Camerún y los videos de los accidentes se hicieron virales

El 17 de noviembre, una reconocida cadena francesa de supermercados inauguró el primer centro comercial con escaleras mecánicas en Camerún. Los clientes de Douala, ciudad donde se instaló la sucursal, que no sabían utilizarlas, se resbalaron.

En videos viralizados por Twitter se ve cómo hombres y mujeres emprendieron su primer paso sobre las escaleras aunque, al entrar en pánico por el movimiento, se aferraron al pasamanos y terminaron cayendo y siendo arrastrados.

Por su parte, el centro comercial destacó el entusiasmo que causaron las primeras escaleras eléctricas en el país y afirmó que sus visitantes se divirtieron experimentando con las escaleras.

It is with great enthusiasm that the public of Douala responded to the call to open the doors of the Douala Grand Mall on Tuesday November 17, 2020 with Carrefour Market, the locomotive of the Mall. Visit of the gallery, experimenting with escalators, and tasting time with

