Líder de la UE es recibida por presidente de China y pide "equilibrar" las relaciones comerciales

La máxima autoridad de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, se reunió hoy en Beijing con el presidente de China, Xi Jinping, y le pidió a abordar los "desequilibrios y diferencias" en sus relaciones comerciales, durante la primera cumbre presencial entre el bloque y el país asiático en cuatro años.

"China es el socio comercial más importante de la UE", afirmó Von der leyen, presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, quien agradeció al presidente Xi la "cálida bienvenida" que recibió en el que es su segundo viaje a China este año, un reflejo de la profundidad de los vínculos bilaterales.

"Pero hay claros desequilibrios y diferencias que debemos abordar", subrayó, la presidenta de la comisión, que estaba acompañada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.

"En ocasiones, nuestros intereses coinciden", como en la cooperación en inteligencia artificial y cambio climático. "Pero cuando no lo hacen, necesitamos abordar y gestionar de forma responsable las preocupaciones que tenemos", argumentó Von der Leyen, informó la agencia de noticias AFP.

Por su parte, Michel dijo que el bloque busca "una relación estable y mutuamente beneficiosa con China", pero también quiere "promover los valores europeos, incluidos los derechos humanos y la democracia".

Autoridades europeas han dicho repetidamente este año que buscan reducir los riesgos en sus relaciones económicas luego de que la guerra entre Ucrania y Rusia expusiera el peligro de la dependencia del continente de la energía rusa.

Xi, por su parte, dijo a sus invitados europeos que deben "responder conjuntamente a los desafíos globales", como el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas o la de Rusia en Ucrania, temas que están incluidos en la agenda de la cumbre.

China, que no ha condenado la invasión a Ucrania, recibió al presidente ruso, Vladimir Putin, en octubre en Beijing y Xi exaltó su "amistad profunda" con el líder de Rusia.

Las autoridades de la UE dijeron en Beijing que China debe usar sus vínculos con Moscú para presionar por el fin de su guerra en Ucrania.

Aunque China no ha brindado ayuda militar a Moscú, ha profundizado sus vínculos económicos en momentos en que Occidente busca aislar a Rusia.

China cree que la reunión con los funcionarios europeos tendrá un "papel importante en construir sobre el pasado y conducir al futuro", dijo la Cancillería.

"China y Europa son socios, no rivales, y sus intereses comunes superan por mucho sus diferencias", declaró esta semana el portavoz diplomático Wang Wenbin.

La cumbre se da en un marco del refuerzo de las relaciones entre China y la UE, para reforzar la recuperación posterior a la pandemia de coronavirus y enmendar sus vínculos.

En vísperas de la cumbre, Italia anunció su salida de la iniciativa china de las Nuevas Rutas de la Seda, una estrategia para el desarrollo global de infraestructuras.

La primera ministra Giorgia Meloni se opone a la participación de Italia en una iniciativa que muchos han visto como un esfuerzo de Beijing por ganar influencia política, y cuyos beneficios económicos son limitados para Roma.

(Télam)