Líder diplomático de la UE afirma que es momento de "construir la paz" en Medio Oriente

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó hoy que es momento de "construir la paz" en Medio Oriente e impulsar la solución de dos Estados, mientras que la Comisión Europea (CE) denunció que tanto Israel como el movimiento islamista palestino Hamas cometieron violaciones al derecho internacional en la guerra en Gaza, por cuestiones como la toma de rehenes o los ataques a civiles.

En un debate en el Parlamento Europeo centrado en la crisis de Medio Oriente, Borrell abogó porque la Unión Europea (UE) trabaje en pos de una resolución del conflicto con el convencimiento de que no hay una "solución militar" a la crisis, y por un futuro para Gaza sin Hamas, pero también sin ocupación israelí ni división respecto al resto de los territorios palestinos.

"Hay que lograr la paz entre Israel y Palestina (…) esta puede ser una ocasión y un momento para que la paz sea construida", apuntó Borrell, y resaltó que es necesario el compromiso de los europeos para "superar" el "gigantesco dolor" desatado por Hamas con sus ataques sin precedentes del pasado 7 de octubre, y lamentó que la UE haya hecho "poco y nada" para avanzar en ese sentido desde los acuerdos de Oslo de 1993.

"No se puede matar una idea, sino tener una idea mejor y esto solo puede ser que los pueblos que se disputan desde hace 100 años la misma tierra pueden y deben vivir juntos si la comunidad internacional se compromete y todavía no lo hemos hecho", aseguró.

Respecto a la posición del bloque, el propio exministro español reconoció la dificultad para forjar una postura común después de que se expresaran "distintas manifestaciones" de líderes europeos sobre cómo Israel debe ejercer su derecho a defenderse.

"Cuando no hay posición común, el Alto Representante no puede representarla, pero tiene que seguir trabajando para que los Estados miembro converjan en una posición que les permita ser una fuerza geopolítica en el conflicto", apuntó al referirse a la división mostrada por los miembros de la UE, que horas después de pactar la petición de pausas y corredores humanitarios evidenciaron sus diferencias en una votación en Naciones Unidas.

Por su parte, el comisario de Gestión de Crisis, el esloveno Janez Lenarcic, afirmó en el mismo debate que era "obvio" que había violaciones al derecho internacional humanitario en la guerra entre Israel y Hamas.

"No cabe duda de que el derecho internacional humanitario se aplica plenamente en este conflicto, como en cualquier otro, y es vinculante para todas las partes", afirmó, después de recordar que muchos civiles murieron en el ataque del 7 de octubre de Hamas en territorio israelí.

En esa incursión de milicianos del movimiento islamista palestino murieron 1.200 personas, la mayoría civiles, y 240 fueron tomadas de rehenes, entre los que hay una veintena de argentinos.

Anoche, Israel y Hamas llegaron a un acuerdo, en el que Qatar ofició de mediador, de una tregua de cuatro días a cambio de la liberación de 50 rehenes, de nacionalidad extranjera la mayoría, y 300 palestinos detenidos por el Ejército israelí.

Lenarcic apuntó, además, que más de 14.000 personas, entre ellos un centenar de trabajadores de Naciones Unidas, murieron en la asediada Franja de Gaza desde el 9 de octubre por la ofensiva del Ejército israelí y que se obstaculiza el ingreso de ayuda humanitaria.

En ese sentido, reiteró el pedido para mejorar el acceso de ayuda humanitaria a todo el enclave palestino donde vivían más de 2.4 millones de personas, y recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU pidió "pausas y corredores humanitarios urgentes y ampliados en toda la Franja de Gaza durante un número suficiente de días para facilitar el suministro continuo, suficiente y sin trabas de bienes y servicios esenciales, incluidos agua, electricidad, combustible, alimentos y suministros médicos".

Por otra parte, la ONG Amnistía Internacional tildó de "decepcionante" la postura de la UE frente a la crisis en Medio Oriente, al tiempo que pidió que Estados Unidos presione para un alto el fuego.

"La posición de la UE tiene que ser mucho más clara, mucho más tajante y presionar a todos sus socios, además, por supuesto, de tener una postura común de alto el fuego", dijo la responsable de campañas en Israel y los territorios palestinos ocupados, María Pastor, en un encuentro frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid para instar al Gobierno del presidente demócrata Joe Biden a reclamar un cese de las hostilidades. (Télam)