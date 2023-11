Líder español Sánchez acusa a Israel de "matanza indiscriminada de palestinos" en Gaza

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, exigió hoy un "alto el fuego inmediato" en la ofensiva israelí contra el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza y llamó a Israel a detener "la matanza indiscriminada de palestinos".

"Exigimos el alto el fuego inmediato de Israel sobre Gaza y el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario que hoy claramente no se está respetando", afirmó el socialista Sánchez en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados.

Más de 11.500 palestinos murieron en bombardeos israelíes en Gaza desde que milicianos de Hamas infiltrados en Israel mataron a unas 1.200 personas y tomaron a otras 240 de rehenes, incluyendo una veintena de argentinos, el 7 de octubre.

Alrededor de otros 180 palestinos murieron desde entonces en Cisjordania, el otro territorio palestino, que están bajo ocupación israelí y colonizado por Israel, en incursiones militares o ataques de colonos israelíes.

"Que no haya dudas, estamos con Israel en la repulsa y la respuesta al atentado terrorista" de Hamas, dijo Sánchez, que pidió igualmente "la inmediata liberación de los rehenes" llevados a la Franja de Gaza.

"Pero con idéntica claridad, rechazamos la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y en Cisjordania", añadió, según informó la agencia de noticias AFP.

El reelecto líder socialista prometió, además, que el "primer compromiso" de su futuro Gobierno será "trabajar en Europa y por supuesto en España para reconocer al Estado palestino".

En 2014, el Parlamento español adoptó, por casi unanimidad, una proposición no de ley, sin carácter vinculante, que instaba al Gobierno entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy a reconocer a Palestina como Estado.

En 1991, Madrid acogió una Conferencia de paz sobre Medio Oriente, en la que participaron, por primera vez desde la creación del Estado de Israel en 1948, todas las partes árabes en conflicto directo con Israel: palestinos, sirios, jordanos y libaneses.

Dos años después de esta conferencia, se firmaron en Washington los acuerdos de Oslo, a través de los que Israel y la Organización para la Liberación Palestina (OLP) se reconocieron mutuamente.

Israel ha prometido "aniquilar" a Hamas, que gobierna en Gaza desde 2007, por sus ataques del mes pasado, y lanzó una campaña de bombardeos en la Franja de Gaza, además de una operación terrestre el 27 de octubre.

Unos 4,600 niños figuran entre los más de 11.000 muertos reportados en Gaza por los ataques israelíes.

