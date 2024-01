Líder español Sánchez apoya protestas propalestinas y antiisraelíes en ciudades de España

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, mostró hoy su respaldo a las decenas de miles de personas que participaron ayer en protestas a favor de Palestina y contra Israel en varias ciudades de España.

"Nosotros también estamos con todos ellos y todas ellas", señaló Sánchez en un acto en la norteña comunidad de Galicia, sobre los asistentes a las marchas a favor de un Estado palestino y del fin del conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamas.

Las protestas tuvieron lugar en varias ciudades españolas, convocadas por activistas bajo el lema "Paremos el genocidio en Palestina", donde miles de civiles han muerto desde el 7 de octubre en una ofensiva israelí contra Hamas en la Franja de Gaza.

La mayor afluencia se registró en Madrid, la capital, donde más de 25.000 personas entonaron cánticos como "Israel, asesino del niño palestino" y "No es una guerra, es un genocidio".

En Madrid, los manifestantes ondearon banderas de Palestina, así como de la agrupación de izquierda Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, se encontraba al frente de la columna, y la organización política Anticapitalistas.

"Israel lleva bombardeando de manera intencionada y sistemática la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, sometida a un bloqueo asfixiante e ilegal desde hace más de 16 años", dijeron los organizadores en un manifiesto, y denunciaron que "la crueldad de estos últimos ataques no tiene precedentes".

España ha sido una de las voces más críticas de Israel dentro de la Unión Europea durante el conflicto que estalló por el ataque de Hamas del 7 de octubre en Israel, que dejó unos 1.140 muertos, en su mayoría civiles.

Desde entonces, las operaciones israelíes en Gaza dejaron más de 25.000 muertos, en su mayoría mujeres y menores de edad, según el Ministerio de Salud de Hamas, que gobierna el enclave.

La postura del gobierno español, una coalición de socialistas y una plataforma de izquierda, muy crítica con Israel, provocó un diferendo diplomático, e Israel llegó a llamar en noviembre a consultas a su embajadora, quien volvió a su puesto en días recientes.

"Por supuesto que condenamos los terribles atentados de Hamas, que exigimos la incondicional y urgente liberación de todos los rehenes hoy en manos de Hamas", señaló hoy Sánchez.

"Pero con la misma determinación le decimos al Gobierno de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu que no es admisible el bombardeo indiscriminado y la muerte de niños y niñas y de miles de personas en Gaza", continuó, citado por la agencia de noticias AFP.

"Pedimos un alto el fuego permanente, queremos que la ayuda humanitaria entre en Gaza, queremos una conferencia internacional de paz y que se reconozca al Estado palestino por parte de toda la comunidad internacional", agregó.

Sánchez también mostró su respaldo al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el socialista español Josep Borrell, presente en el acto en Galicia.

"Nos sentimos extraordinariamente orgullosos" de Borrell por levantar "la voz y la bandera de los derechos humanos, también en Gaza y en todo Medio Oriente", dijo Sánchez.

Borrell sostuvo el viernes que la solución "de dos Estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz" y acusó a Netanyahu de "boicotearla".

En Barcelona, unas 6.000 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron bajo el lema "Frenemos el genocidio en Palestina", y la exalcaldesa Ada Colau participó de la movilización. (Télam)