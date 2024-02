Legislador de EEUU reivindica en Taiwán el "fuerte" respaldo del Congreso a la isla

El legislador estadounidense Mike Gallagher aseguró hoy que el apoyo del Congreso a Taiwán es "extremadamente fuerte" y confió en que esto continuará independientemente de quién ocupe la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre.

El republicano, muy crítico con Beijing, encabezó una delegación de cinco legisladores del Congreso de Estados Unidos a Taiwán, en una visita que fue denunciada como una "injerencia" por China.

Los congresistas se reunieron en Taipéi con la presidenta Tsai Ing-wen y su vicepresidente y sucesor Lai Ching-te, que asumirá en mayo tras ganar los comicios del mes pasado.

Gallagher, presidente del comité sobre China de la Cámara de Representantes (Cámara baja), aseguró ante la prensa que ve en el Congreso estadounidense "un apoyo a Taiwán creciente y extremadamente fuerte".

"Estoy muy confiado en que este apoyo a Taiwán continúe, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca", agregó.

También advirtió a China contra cualquier intento de invadir esta isla de gobierno autónomo, que Beijing considera parte de su territorio.

"Si Xi Jinping y el Partido Comunista de China tomaran la decisión increíblemente tonta de intentar invadir Taiwán, ese esfuerzo fracasará", sostuvo.

"Una y otra vez, Taiwán ha demostrado al mundo cómo plantarse al bullying del PCC (Partido Comunista de China) y no solo sobrevivir, sino prosperar", declaró en un comunicado.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, denunció la visita como una "injerencia" y reiteró su oposición "a cualquier tipo de intercambios oficiales entre Estados Unidos y las autoridades de Taiwán".

Estados Unidos es el principal aliado de Taiwán, en el centro de las tensiones entre Washington y Beijing. China considera la isla parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control.

La presidenta Tsai dio la bienvenida a los legisladores estadounidenses y aseguró que su visita demuestra "el sólido apoyo de Estados Unidos a la democracia de Taiwán".

"En 2024, esperamos ver más intercambios Estados Unidos-Taiwán en diversos ámbitos", afirmó.

Bajo el mandato de Tsai, defensora de la soberanía de la isla, las relaciones con China se han deteriorado, con un aumento de la presión militar, política y económica de Beijing sobre Taiwán.

La visita llega después de las elecciones presidenciales ganadas por Lai Ching-te, del gobernante Partido Progresista Democrático, que Beijing califica de peligroso separatista.

La delegación del Congreso permanecerá en Taiwán hasta el sábado como parte de una gira a la región de Asia Pacífico, indicó en un comunicado el Instituto Estadounidense en Taiwán, la embajada de facto de Washington en Taipéi.

Washington reconoce diplomáticamente a China sobre Taiwán, pero mantiene relaciones de facto con Taipéi y apoya el derecho de la isla a decidir su futuro.

China considera a Taiwán -a donde huyeron los nacionalistas chinos tras su derrota en una guerra civil ante los comunistas en 1949- una provincia que debe ser reunificada.

Los vínculos entre Taiwán, donde viven 23 millones de personas, y China continental sólo se restablecieron a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.

Las tensiones entre la isla y el continente crecieron a su máximo nivel en los últimos años, no solo a través de declaraciones diplomáticas cruzadas, sino también ejercicios militares en la zona. (Télam)