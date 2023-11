Legislador republicano de EEUU baja su candidatura tras hallarse "importantes evidencias" de delitos

El legislador republicano de origen brasileño, George Santos, anunció hoy que no se presentará a la reelección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el año próximo, después de que la Comisión de Ética concluyera que hay "importantes evidencias" de delitos, incluido el uso de fondos de campaña para asuntos propios.

El informe de dicha comisión afirma que Santos cometió una serie de infracciones "a sabiendas y de manera deliberada" en relación a las declaraciones de impuestos presentadas ante la Cámara, sabiendo que su comité de campaña presentó "informes falsos o incompletos" ante la Comisión Federal Electoral.

"Santos buscó explotar fraudulentamente todos los aspectos de su candidatura a la Cámara de Representantes para su propio beneficio financiero (…) Robó descaradamente de su campaña. Engañó a los donantes para que proporcionaran lo que pensaban que eran contribuciones, pero en realidad eran pagos para su beneficio", remarcó el informe de más de medio centenar de páginas, reproducido por la agencia de noticias Europa Press.

Así, la Comisión de Ética de la Cámara sostiene que Santos se sirvió de sus conexiones para enriquecerse "a través de una serie constante de mentiras a sus electores, donantes y personal sobre sus antecedentes y experiencia".

Las conclusiones del informe, aprobado por unanimidad por la comisión, será enviado al Departamento de Justicia, que ya acusó a Santos de múltiples cargos federales.

También está acusado de malversar y falsificar fondos de campaña y de acosar sexualmente a un hombre al que supuestamente su oficina ofreció empleo y luego se retractó cuando rechazó sus avances.

Santos reconoció que inventó buena parte de su biografía, incluyendo su religión (afirmó falsamente ser judío), su escolaridad y su experiencia laboral, para presentarse a las legislativas del año pasado en busca de un escaño en la Cámara baja.

De ser condenado, el legislador podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión.

Tras la publicación del informe, Santos anunció que no buscará la reelección, aunque se mantuvo desafiante y denunció la investigación, calificándola de "informe sesgado", detalló la cadena CNN.

"La Comisión hizo todo lo posible para difamarme (…) Es una difamación politizada repugnante que muestra lo bajo que ha caído nuestro Gobierno Federal", expresó Santos en la red social X (ex Twitter).

"Si hubiera una pizca de ética en la 'comisión de ética', no habrían publicado este informe sesgado (…) Todos los que participaron en este grave error judicial deberían sentirse avergonzados", continuó.

"Seguiré firme en la lucha por mis derechos y por defender mi nombre ante la adversidad. Me siento humillado una vez más y me recuerdan que soy humano y que tengo defectos, pero no me quedaré quieto mientras me apedrean quienes también los tienen", sostuvo Santos.

"Continuaré con mi misión de servir a mis electores hasta que se me permita. Sin embargo, no buscaré la reelección para un segundo mandato en 2024, pues mi familia merece algo mejor que estar bajo la presión de la prensa todo el tiempo", dijo, remarcando que defenderá los valores conservadores mientras siga en el Congreso.

El informe es el último golpe al republicano de Nueva York, quien por separado se declaró inocente de 23 cargos federales. (Télam)