Lincoln indultó al tatarabuelo de Biden por pelea durante Guerra Civil de EEUU, revela investigación

Abraham Lincoln perdonó al tatarabuelo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de una pelea nocturna en un campamento militar de la época de la Guerra Civil, según una investigación histórica publicada hoy por el diario The Washington Post, a más de un siglo y medio del episodio que vincula a estos dos presidentes del país.

La nota destaca el lazo entre ambos presidentes, ya que recorre los registros de cortes marciales incluidos en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, en los que se detalla el juicio contra Moses J. Robinette por intento de asesinato después de una pelea con su compañero John J. Alexander, un empleado civil del Ejército de la Unión, el 21 de marzo de 1864.

Robinette era el tatarabuelo de Biden del lado paterno, con ancestros que venían del estado de Maryland. Sin embargo, poco se conoce de él.

La disputa, ocurrida durante la Guerra Civil -también conocida como Guerra de Secesión (1861-1865)- en el campamento de invierno del Ejército del río Potomac en el estado de Virginia, en el este de Estados Unidos, se inició cuando Alexander escuchó a Robinette hablando sobre él con una cocinera.

Alexander se abalanzó sobre Robinette y él sacó su navaja, provocándole varios cortes, antes de que otros intervinieran, según consta en los documentos históricos.

Robinette, entonces de 42 años, que había sido contratado por el Ejército como un cirujano veterinario, insistió en que Alexander lo habría "herido gravemente" si no hubiera reaccionado como lo hizo.

Pero los jueces militares lo declararon culpable y lo condenaron a dos años de trabajos forzados en el sur de Estados Unidos, según los documentos publicados por The Washington Post, informó la agencia de noticias AFP.

Tres oficiales solicitaron a Lincoln que anulara su condena, al alegar que la sentencia era excesivamente dura y que Robinette se había estado defendiendo contra alguien "muy superior a él en fuerza y tamaño".

Además, alegaron que sus hijos sufrirían por la ausencia de ambos progenitores, ya que la esposa de Robinette había fallecido tiempo antes.

Lincoln, que gobernó desde 1861 hasta su asesinato en 1865, estuvo de acuerdo y firmó el indulto el 1 de septiembre de 1864.

La historia "ha esperado 160 años para ser contada" y "revela el vínculo oculto entre los dos hombres y entre dos presidentes a lo largo de los siglos", según el artículo del The Washington Post, escrito por el historiador y catedrático David J. Gerleman.

Joe Biden, cuyo nombre completo es Joseph Robinette Biden Jr., está en campaña para buscar su reelección y retener el poder para su Partido Demócrata en los comicios de noviembre, en los que enfrentará muy probablemente al expresidente Donald Trump (2017-2021), quien es el favorito para la nominación de los republicanos.

(Télam)