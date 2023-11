Los 34 brasileños atrapados en Gaza no pudieron salir por el cierre de paso fronterizo

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Brasil informó hoy que los 34 brasileros que aguardaban para abandonar la Franja de Gaza siguen sin poder salir del lugar debido a que el paso fronterizo de Rafah, el único que limita Egipto, volvió a cerrar tras una breve apertura.

"La frontera con Egipto fue cerrada de nuevo hace poco; el paso entre los dos países abre apenas algunas horas al día y ellos dan prioridad a los heridos", detalló el ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta, Paulo Pimenta, en la red social X (antes Twitter).

El grupo de brasileños ya se había desplazado desde varios puntos del sur de Gaza hasta el paso fronterizo y se esperaba que salieran hoy, después de continuos atrasos y promesas incumplidas por parte de las autoridades que controlan la frontera.

Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, y le aseguró que los brasileños estaban en la lista de extranjeros autorizados a cruzar la frontera.

Vieira explicó hoy en declaraciones a la prensa brasileña que en estos momentos es imposible precisar si el grupo podrá dejar el enclave palestino hoy o a lo largo del fin de semana, según recogió la agencia de noticias Sputnik.

De momento, seguirán en los alrededores del puesto fronterizo por si pueden salir hoy, pero si no, regresarán a las casas en las que fueron colocados por la Cancillería brasileña, en las ciudades de Rafah y Khan Younes, en el sur de la Franja de Gaza.

Cuando consigan atravesar, serán recibidos en Egipto por un equipo de diplomáticos y por el embajador de Brasil en ese país, Paulino Franco de Carvalho Neto, y desde Rafah viajarán a El Cairo, donde desde hace días espera un avión presidencial para llevarlos de vuelta a Brasil.

El gobierno albergará a los repatriados de Gaza que no tienen dónde quedarse dentro de San Pablo, según el Ministerio de Justicia

De acuerdo con Vieira, hasta la fecha el gobierno brasileño no ha recibido solicitudes adicionales de refugio o repatriación más allá de la lista de 34 personas ya incluidas en los registros oficiales, informó la cadena de noticias local O Globo.

Israel ha prometido destruir al movimiento islamista palestino Hamas después de que ese grupo lanzara una incursión desde Gaza el 7 de octubre, en la que murieron 1.400 personas, en su mayoría civiles, y capturara a unos 240 rehenes, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.

Los ataques de Israel a su vez dejaron más de 11.000 muertos, entre ellos unos 4.500 niños, de acuerdo con el movimiento que gobierna en la Franja de Gaza. (Télam)