Los presidentes de México y EEUU abordan migración y narcotráfico en Foro de Cooperación Económica

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, abordaron temas de combate al narcotráfico, migración y economía, en particular el opiáceo sintético fentanilo, al reunirse hoy en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés), en la ciudad estadounidense de San Francisco, al suroeste del país.

"Hemos hablado de seguridad nacional, de combatir la epidemia de opiáceos, más específicamente el tráfico de fentanilo, también hemos hablado de fortalecer la economía de nuestra región de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera (…), hemos hablado de los flujos históricos de migración; le agradezco señor presidente (López Obrador) su liderazgo para encabezar este desafío" , dijo Biden en un mensaje acompañado por el jefe de Estado mexicano, según reprodujo la agencia de noticias Sputnik.

López Obrador mencionó que México ha ayudado a EEUU en el combate contra el tráfico del opiáceo sintético fentanilo, que causó casi 110.000 muertes por sobredosis el año pasado, según autoridades estadounidenses.

"Sabemos el daño que le ha hecho esto a la juventud de EEUU, este es un tema de humanidad, México lo hace en solidaridad, y seguiremos cooperando para evitar el narcotráfico especialmente la entrada de fentanilo y de sus precursores químicos", puntualizó el presidente mexicano.

Con respecto a la protección de la creciente población migrante, Biden dijo que han invitado a muchas naciones a "firmar un acuerdo de colaboración en materia migratoria, y EEUU abrirá vías legales para la migración".

A su turno López Obrador recordó que más de 40 millones de personas mexicanas viven y trabajan en EEUU, al tiempo que reconoció las nuevas vías migratorias legales abiertas por Washington este año.

A su vez, agradeció a Biden por ser "el primer presidente de la historia reciente en abrir nuevas vías legales para la migración", a petición de países de Centroamérica y el Caribe.

Esos nuevos visados ayudan a evitar que México sea un país de tránsito para la migración, "en una travesía que sabemos que es muy dolorosa y compleja", dijo López Obrador.

El mandatario mexicano reafirmó que la migración debe ser una opción y no una obligación para las personas de América Latina y el Caribe.

Al 5 de noviembre de 2023, se registraron un promedio diario de 7.483 personas de todas las nacionalidades en la frontera con EEUU, lo que arroja un total de más de 220.000 extranjeros interceptados cada mes.

"No podemos olvidar que muchas personas se ven expulsadas de sus países por su situación de vida", subrayó.

El jefe de la Casa Blanca expresó la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer las cadenas de suministro en la producción de manufacturas "en bien de la prosperidad económica de América del Norte y de toda la región Asia Pacífico".

México se ha convertido en el "principal socio comercial de EEUU en todo el mundo, algo realmente sobresaliente", dijo López Obrador, en alusión a los más de 850.000 millones de dólares de intercambio comercial anual alcanzados este año.

Ambos líderes intercambiaron elogios antes de la primera sesión plenaria del foro económico Asia Pacífico, al que asisten como figuras destacadas el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quienes ambos se reunirán en forma bilateral.

El foro de APEC toma sus decisiones por consenso y los compromisos se asumen voluntariamente, entre 21 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur; Taipei-China, Tailandia, EEUU y Vietnam.

Perú vuelve a la presidencia temporal después de ser sede del APEC en 2008 y 2016.

(Télam)