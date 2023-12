Los rehenes israelíes que mató el Ejército llevaban una bandera blanca, según un análisis preliminar

Los rehenes que ayer mató "por error" el Ejército de Israel en la Franja de Gaza llevaban una bandera blanca y uno de ellos llegó a pedir ayuda en hebreo, según una investigación preliminar dada a conocer hoy por las propias fuerzas, que apunta a que los militares implicados no respetaron las reglas básicas del conflicto armado.

El incidente comenzó cuando un militar israelí identificó a tres "personas sospechosas" que estaban saliendo de un edificio del barrio de Shejaiya, en el norte del enclave gobernado por el movimiento islamista palestino Hamas.

Todos ellos estaban con el torso desnudo y uno de ellos llevaba una bandera blanca improvisada, pero un militar abrió fuego inmediatamente contra el grupo al grito de "¡Terroristas!" para avisar a sus compañeros, al creer que estaban siendo víctimas de una trampa, de acuerdo al análisis preliminar efectuado por el Mando Sur del Ejército israelí.

Dos de los rehenes murieron en el acto y el tercero, herido, regresó al edificio y los militares comenzaron a escuchar gritos de "¡Socorro!" en hebreo.

Cuando el rehén volvió a salir del edificio, fue finalmente abatido por un segundo militar, indicó la investigación, citada también por el medio local Times of Israel.

La pesquisa inicial considera que los dos soldados actuaron en contra de los protocolos de combate, antes de apuntar circunstancias "atenuantes" como el hecho de que las fuerzas en Gaza llevan días sin ver civiles palestinos y que las únicas personas que ven de civil suelen ser milicianos de Hamas, que se presentan como desarmados mientras otros ocultos abren fuego contra los militares.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) admitieron ayer que mataron "por error" a tres rehenes, identificados como Yotam Haim (28 años), Alon Shamriz (26) y Samer El Talalqa (25).

"Durante enfrentamientos en Shejaiya, las (Fuerzas de Defensa Israelíes, FDI) identificaron erróneamente a tres rehenes israelíes como una amenaza y, como resultado, les dispararon y los rehenes murieron", dijo el portavoz militar Daniel Hagari.

Sus cuerpos fueron trasladados a Israel, donde su identidad fue confirmada.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la muerte de los rehenes como una "tragedia insoportable".

Los tres figuraban entre los 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos, que fueron tomados por milicianos de Hamas en su ataque contra Israel del 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes.

Según el Ministerio de Salud gazatí, más de 18.000 personas murieron en Gaza a causa de los ataques israelíes, siendo la gran mayoría de las víctimas niños y mujeres.

Cientos de personas, entre ellos familiares de rehenes tomados Hamas, se congregaron en las últimas horas frente al Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv para pedir un nuevo acuerdo que permita liberar más personas.

Los manifestantes ondearon banderas israelíes y pancartas con el rostro de algunos de los 129 rehenes aún en manos de Hamas.

"Todos los días muere un rehén", rezaba una pancarta, de acuerdo a la agencia de noticias AFP.

"Me estoy muriendo de miedo", declaró Merav Svirsky, hermana de la rehén Itay Svirsky. "Exigimos un acuerdo ya", añadió.

Raz Matalon, cuyos dos familiares, Yossi y Eli Sahrabi, son rehenes, pidieron al Gobierno que presente nuevas propuestas para un acuerdo con Hamas, de acuerdo al medio local Times of Israel.

Una tregua de una semana a fines de noviembre, mediada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, permitió liberar a unos 80 rehenes a cambio de palestinos encarcelados en Israel.

De acuerdo al medio Wall Street Journal, responsables de Israel y de Qatar se reunirán hoy en Oslo para intentar reactivar las conversaciones sobre un nuevo alto el fuego humanitario.

Las delegaciones estarán encabezadas por el ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrraman al Zani y el director de los servicios de Inteligencia exterior de Israel (Mossad), David Barnea, según indicó el medio. (Télam)