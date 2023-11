López Obrador celebra la captura de narco del cártel de Sinaloa buscado por EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró hoy la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', supuesto jefe narcotraficante del cártel de Sinaloa, buscado por autoridades estadounidense.

Durante su habitual rueda de prensa matutina, el mandatario dijo que la detención de 'El Nini', supuesto jefe de seguridad de 'Los Chapitos', hijos del célebre narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, demuestra que no existen relaciones de complicidad entre el Ejecutivo y las organizaciones delictivas,

"No existe protección ni a la delincuencia organizada, ni a delincuentes de cuello blanco. Representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie, por eso estamos avanzando", aseguró el mandatario.

El arresto de 'El Nini', presunto jefe de seguridad de los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa, "El Chapo", buscado desde hace tres años por la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por siglas en inglés) fue confirmado en la víspera por las autoridades mexicanas.

López Obrador además agradeció la felicitación expresada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar que un distintivo del Gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie", dijo

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la detención del narcotraficante y destacó a colaboración entre su país y México para acabar con la crisis del fentanilo, un poderoso opioide sintético que genera una crisis sanitaria y de fallecidos.

Las autoridades mexicanas informaron ayer de la detención de 'El Nini' en el marco de una operación llevada a cabo en el estado de Sinaloa. El sospechoso es acusado de liderar un grupo armado al cargo de la seguridad de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán.

La DEA también seguía la pista de 'El Nini' por supuesto tráfico de fentanilo, posesión de armas y blanqueo de capitales.

En julio de 2019, "El Chapo" fue condenado a cadena perpetua por la Justicia de Estados Unidos, acusado de ocho cargos de narcotráfico y crimen organizado, 30 años de cárcel por posesión de armas y otros 20 por blanqueo de capitales.

Además de "El Chapo", la Justicia de Estados Unidos y la de México siguen de cerca los pasos de sus hijos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo; mientras que su hijo mayor, Ovidio, ya fue detenido y extraditado a territorio estadounidense el pasado mes de septiembre. (Télam)