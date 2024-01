López Obrador descarta indulto para asesino confeso de candidato presidencial mexicano

El presidente de México, Andrés López Obrador, descartó hoy la posibilidad de otorgarle el indulto al homicida confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en 1994 durante un acto de campaña cuando aspiraba a la presidencia.

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de la ciudad de Monterrey e hijo del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ese año, pidió a López Obrador "darle carpetazo final" y "darle vuelta a la página" al caso otorgándole el indulto.

Pero el mandatario le respondió que no podía hacerlo.

"Quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado en lo que a mí corresponde que no se deje de investigar", alegó López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.

"Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así", cerró.

Mario Aburto Martínez, de 53 años, es hasta el momento la única persona encarcelada por el magnicidio que sacudió a la opinión pública del país durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), también del PRI.

Según las investigaciones, Aburto Martínez admitió ser el asesino de Colosio y haber actuado por cuenta propia en el crimen registrado en un barrio del este de la ciudad de Tijuana (estado de Baja California, región noroeste). Fue condenado a 45 años de prisión.

Colosio Riojas había pedido "dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página y construir algo nuevo".

En octubre pasado, un tribunal local otorgó a Aburto Martínez un amparo que invalidaba su sentencia, argumentando que debió haber sido procesado con base en el Código Penal de Baja California y no con el federal mexicano.

Riojas expresó su rechazo a que el tema sea "manoseado" en tiempos electorales.

"Es meter ruido innecesariamente. ¿Por qué siempre en época electoral?", cuestionó en referencia a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

Su solicitud llega tres semanas después de que un juez desechara pruebas presentadas por la fiscalía general (FGR) contra un "segundo" pistolero supuestamente implicado en el crimen. (Télam)