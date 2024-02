López Obrador le presentó a Biden 10 propuestas para paliar la crisis migratoria

El presidente mexicano, Andrés López Obrador, afirmó hoy que le presentó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, 10 propuestas para Estados Unidos sobre temas migratorios, entre las que recomendó no construir muros y regularizar a los mexicanos que llevan años viviendo en el país vecino.

En una llamada telefónica que sostuvieron los jefes de Estado el fin de semana pasado, hablaron diversos temas centrados en la migración y la seguridad binacional en la frontera común de casi 3.200 kilómetros.

En su conferencia mañanera de hoy, López Obrador mostró los puntos que, aseguró, le leyó a Biden "para que quedara constancia", detalló el portal El Universal.

El creciente éxodo de migrantes, procedentes sobre todo de países caribeños y centroamericanos, se ha colocado al tope de las campañas electorales en ambos países norteamericanos.

Así, López Obrador reveló su propuesta migratoria que leyó a Biden, en una lista de 10 puntos que recapitula su postura diplomática a lo largo de los últimos años.

El primer punto de la lista pide a Estados Unidos "la regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente" en ese país, según consignó la agencia de noticias Sputnik.

En segundo lugar, solicitó al Gobierno y al Congreso estadounidense aprobar un presupuesto de 20.000 millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y El Caribe, "donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar".

La tercera propuesta fue "suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios".

La cuarta petición trata de "levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo", con el fin de reducir los flujos migratorios procedentes de la isla caribeña.

En quinto lugar le propuso mantener el "programa de recepción de migrantes por las vías legales", sobre todo visas emitidas por vías electrónicas, implementado por el Gobierno del presidente Biden.

El sexto punto recomienda "no optar por construir muros ni cerrar la frontera, porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema", dijo el mandatario, quien considera esa barrera como propaganda electoral.

La séptima medida es "combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo", un potente opiáceo sintético que ha causado más de 110.000 muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos.

El octavo tema es regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México, donde son ilegales, mientras que en territorio estadounidense está regulado; y la novena propuesta es "elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio" en el marco del Tratado México, EEUU y Canadá, con el objetivo de continuar fortaleciendo a América del Norte como región en el mundo.

La décima propuesta es reafirmar el compromiso de mantener las relaciones de cooperación, amistad y respeto.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), alrededor de 2,7 millones de inmigrantes cruzaron ilegalmente las fronteras de Estados Unidos entre enero y noviembre del año pasado, la mayoría a través de la frontera con México.

En enero, las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 300.000 inmigrantes en la frontera con México, una cifra récord en los últimos tres años, según estadísticas estadounidenses de Aduanas y Control Fronterizo. (Télam)