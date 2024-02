López Obrador pide a la autoridad electoral de México que investigue la "guerra sucia" contra él

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó hoy a la autoridad electoral del país que investigue la "guerra sucia" que asegura han iniciado en su contra los conservadores en redes sociales, donde se lo acusa de ser un "narcopresidente".

"El bloque conservador en México está haciendo esa guerra sucia, esto lo debería investigar el Instituto Nacional Electoral (INE)", dijo el mandatario durante su matutina conferencia de prensa diaria en la sede de gobierno.

López Obrador resaltó la importancia de combatir la desinformación y más aún en épocas electorales.

Las elecciones presidenciales en México serán el próximo 2 de junio y los presidentes no tienen posibilidad de ser reelectos.

"Que se denuncien las guerras sucias, como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes (…) no son personas las que dicen 'narco presidente AMLO' (acrónimo del nombre del presidente), son equipos automatizados que reproducen ese mensaje en muy poco tiempo millones de veces", explicó.

López Obrador, que señaló que son empresas de publicidad que se encargan de estos trabajos "mercenarios" a cambio de "muchísimo" dinero, descartó presentar una queja por estos hechos, pero sí recalcó que era su deber el de denunciar este tipo de hechos.

"Hay que estarlo denunciando porque los poderosos del mundo, las oligarquías en todos los países para imponerse, oprimir, explotar, ya no solo utilizan las bayonetas, ya no sólo son los golpes de Estado, le llaman 'golpes blandos', porque con la manipulación van socavando autoridades que no les conviene", afirmó.

Por su parte, Elizabeth García Vilchis, quien en las conferencias de prensa matutinas se encarga habitualmente de desmentir noticias que el Gobierno considera falsas, presentó el relevamiento de alrededor de 10 millones de posteos en la red social X con esa etiqueta y en contra de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, que aseguró fueron armados por trollcenters y bots.

La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y candidata del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) parte como favorita para los comicios de junio, con 64% de los votos, según un sondeo de la firma Oraculus, que a su vez le da el 31% a la postulante opositora Xóchitl Gálvez.

La exsenadora se inscribió ayer como candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México. (Télam)