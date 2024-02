López Obrador quiere jubilaciones al 100% del último sueldo, pero con un tope máximo

Una de las 20 iniciativas presentadas por el presidente de México, Andrés López Obrador, para una eventual reforma constitucional es de pensiones y jubilaciones, con la pretensión de que los pasivos cobren el 100% de su último salario, aunque con un tope máximo.

"Sin embargo, la iniciativa no trae esto, sino que se pone un tope máximo de las pensiones a 16.777 pesos mexicanos (980 dólares), así que nadie tendría garantía de una pensión mayor a esto", explicó a Télam Tania Rosas, periodista de investigación que viene trabajando en su medio Eje Central la iniciativa presidencial.

"Lo más polémico es ¿de dónde se van a sacar los recursos, pues esto implicaría un presupuesto multimillonario para el Gobierno que se ofreció a crear un fondo semilla de casi 3,5 millones de dólares?", se preguntó.

El dinero para el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, según el presidente, se alimentará de 25% de las utilidades de las empresas de las Fuerzas Armadas -las cuales creó el propio AMLO-, firmas "que hasta ahora no tienen ganancias", destacó la analista.

"También, el Fondo de Pensiones para el Bienestar se alimentaría de los recursos que se obtengan por la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial, los cuales ya intentó desaparecer el Gobierno y la Suprema Corte resolvió que no es posible", añadió.

"Además, esos recursos del Poder Judicial los había comprometido el presidente para financiar la reconstrucción del puerto de Acapulco que fue devastado por el huracán Otis", finalizó. (Télam)