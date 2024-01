López Obrador reconoce que no podrá reformar el Poder Judicial durante su mandato

El presidente de México, Andrés López Obrador, admitió hoy que ya no tendrá tiempo para reformar el Poder Judicial durante su mandato, que culmina el 30 de septiembre de 2024, y emplazó a la persona que lo suceda tras las elecciones de junio a "seguir adelante" con la ambiciosa y compleja tarea.

"Claro que hay que reforzar el Poder Judicial, nada más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país", expresó el mandatario en rueda de prensa.

López Obrador cuestionó el desempeño del Poder Judicial durante los últimos años, y fustigó que durante el conocido como "periodo neoliberal" -a partir de mediados de la década de los años 80-, fueron "los que legitimaron el saqueo y la política de pillaje".

Pese a no contar con el tiempo suficiente para impulsar la reforma, adelantó que, en aras de "limpiar" los organismos judiciales del país, presentará una iniciativa para que sea la población quien pueda elegir a jueces, magistrados y ministros, reportó el diario local El Universal y la agencia de noticias Europa Press.

México celebrará elecciones generales el 2 de junio para escoger al sucesor de López Obrador, a partir del 1 de octubre.

La candidata del partido oficialista Morena, Claudia Sheinbaum y la aspirante del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, se postulan como las principiarles favoritas.

Ya el 1 de septiembre pasado, el gobernante de izquierda había anunciado que enviaría al Congreso el proyecto para que se designe a través del voto popular, directo y secreto a jueces y magistrados, incluyendo a los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

"Así como se elige a los diputados, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros", con el propósito de eliminar "complicidades y conflictos de intereses", expuso entonces.

"Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo", subrayó.

Para el presidente, quienes ocupen esos cargos no deben ser electos por "la élite del poder económico y político de México".

Remarcó que la tarea de los “impartidores de justicia” es servir al pueblo y "no como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos".

El Ejecutivo consideró en ese momento una violación a la separación de poderes la decisión, al evaluar que el máximo tribunal no tiene "legitimación popular" para restringir atribuciones constitucionales del Congreso.

México ya tuvo un mecanismo indirecto de elección de la Corte: en la Constitución de 1857, de ideología liberal, se estableció que los ciudadanos con derecho a voto elegían delegados que, a su vez, designaban a los integrantes del máximo tribunal.

Duraban entonces seis años en el cargo, en lugar de los 15 años actuales de los ministros que llegan al tribunal al ser ternados por el presidente y refrendados luego por dos terceras partes del Senado.

La actual composición tiene una mayoría de siete ministros propuestos por los entonces mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, incluyendo a la presidenta del tribunal, y cuatro nominados por López Obrador. (Télam)