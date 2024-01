Luego de la deserción de DeSantis, Trump quiere confirmar su nominación mañana en New Hampshire

Donald Trump buscará asegurarse mañana en las primarias en New Hampshire la nominación republicana a las elecciones presidenciales de Estados Unidos luego de que quedase solo una contrincante, debido a la retirada ayer del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

A menos de que sufra una derrota en este estado del noreste, o que su única rival Nikki Haley consiga un reñido segundo puesto, el calendario para la nominación de Trump como rival del presidente Joe Biden en noviembre podría acelerarse.

El expresidente obtuvo una clara victoria ante DeSantis en Iowa la semana pasada, con Haley en tercer lugar, y queda en una muy buena posición de cara a las elecciones de mañana, ya que hasta ahora ningún candidato ha fallado en obtener la corona republicana tras conquistar las primarias de los primeros dos estados.

Esto hace de New Hampshire un todo o nada para Haley, quien fuera embajadora ante la ONU en el gobierno de Trump, y que va por detrás de su antiguo jefe en las encuestas en el que se considera su estado más fuerte.

Trump, de 77 años, ha redoblado sus ataques contra Haley la última semana, calificándola de "no suficientemente inteligente" y de no ganarse el respeto de los votantes.

El expresidente dio un discurso ayer en su sede de campaña de Rochester, en New Hampshire, en el que dijo que ya no utilizaría epítetos como "DeSanctimonious" (un juego de palabras con el término "mojigato", en inglés) para referirse a DeSantis.

"Me gustaría agradecer a Ron DeSantis, es una persona fantástica (…) han hecho una campaña realmente buena. No es fácil, creen que es fácil hacer estas cosas, pero no es fácil. Como ya saben ha dejado la campaña y me va a apoyar. Estoy muy agradecido", dijo Trump, en un video compartido en Truth Social, su red social, informó la agencia de noticias Europa Press.

En el mismo discurso se dedicó a atacar Haley, a quien acusó de ser una "herramienta del establishment" y una "globalista".

Por su parte, Haley devolvió las gentilezas a Trump al referirse a sus capacidades mentales, cuando lo cuestionó por confundirla con la veterana demócrata Nancy Pelosi en un mitin de campaña.

"Simplemente no está al mismo nivel que en 2016. Creo que estamos viendo algo de ese declive. Pero más que eso, lo que diré se centra en el hecho de que, sin importar de qué se trate, el caos lo persigue", dijo a la cadena CBS.

Haley busca apoyo en la alta proporción de independientes de New Hampshire, a quienes se les permite votar en las primarias de cualquiera de los partidos, para montar lo que algunos analistas han descrito como su "última resistencia", a pesar de que tiene en promedio 15 puntos de desventaja frente a Trump en las encuestas de las consultoras RealClearPolitics y FiveThirtyEight.

Sin embargo, si Haley tiene resultados sobresalientes, la elección de mañana podría convertirse en una amenaza genuina para el expresidente de cara a su estado natal, Carolina del Sur, cuyas primarias se celebrarán a fines de febrero.

New Hampshire asigna solo 22 de los 2.429 delegados que participarán de la nominación en la convención republicana en Milwaukee en julio, pero es un indicador más confiable del éxito electoral a nivel nacional que los estados más conservadores, y se considera que marca la pauta para próximas primarias.

La votación del llamado "Supermartes" del 5 de marzo, con 874 delegados sobre la mesa, puede hacer que un candidato alcance las tres cuartas partes del total requerido para la nominación.

Los asesores de Trump apuestan por estar en condiciones de liquidar la carrera una semana después y quieren que finalice en abril, es decir, casi con certeza antes de que comience cualquiera de sus juicios penales.

Los demócratas tienen sus propias primarias en New Hampshire el mismo día que los republicanos, pero el actual presidente, Joe Biden, no está en la boleta después de que funcionarios locales chocaron con el partido nacional por el calendario.

Sus seguidores dicen que votarán por Biden, en todo caso escribiendo su nombre en la boleta con la esperanza de que aún pueda vencer al congresista de Minnesota Dean Phillips y a la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson.

El resultado no afectará en todo caso el proceso de nominación, pues el Comité Nacional Demócrata declaró ilegítimas las primarias de New Hampshire y se espera que el presidente sea nominado a media carrera. (Télam)