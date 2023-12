Luego de varias desmentidas, Sánchez admitió que se reunirá con líderes catalanes

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó hoy que mantendrá "varias reuniones" con los líderes de los partidos independentistas catalanes, a quienes les ofreció una ley de amnistía para sus condenas judiciales por el movimiento secesionista de 2017 a cambio de que apoyaran su investidura.

El anuncio del socialista representó un cambio respecto de posturas anteriores hechas públicas por el propio mandatario y varios de sus portavoces, que mantenían que no existía razón para que Sánchez se viera cara cara con el expresidente catalán y dirigente de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont y con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras.

En conversación informal con periodistas en la Moncloa en el tradicional encuentro con la prensa de final de año, Sánchez anunció que esas reuniones, que serán "varias", sí se concretarán, reportaron Radio y Televisión Española (RTE) y Europa Press.

“Es lo que va a suceder (…) eso se va a producir”, dijo Sánchez, y añadió que la “clave” es “entender que estamos en un camino hacia una normalización de los actores políticos”.

“Si aprobamos la ley de amnistía, lo lógico es que yo me pueda reunir” con ambos, explicó, y agregó que preferiría que esos encuentros se concreten luego de la sanción de esa ley, si bien ese no es un motivo excluyente.

Sánchez fue elegido presidente a fines de octubre por el voto mayoritario del Parlamento, al que llegó luego de acordar con los dos partidos catalanes su compromiso de dictar una amnistía a los condenados por el llamado "procès" de 2017 a cambio de su apoyo.

El pacto con los catalanes y otros partidos autonómicos despertó la ira del conservador Partido Popular (PP), cuyo candidato presidencial Alberto Núñez Feijóo, no pudo ser investido a pesar de haber sido el candidato más votado en las elecciones del 28 de mayo último.

En la conversación con periodistas Sánchez aclaró que no le preocupa

la repercusión que puedan tener esos encuentros porque cree que la decisión será comprendida con el paso del tiempo y, como ejemplo, recordó que en las últimas elecciones, tras una legislatura en que aprobó los indultos del "procès", obtuvo un millón de votos más que en 2019.

Sánchez confirmó así el anuncio que hizo la semana pasada el secretario general de JxCat, Jordi Turull, respecto de que el expresidente de la Generalitat de Cataluña mantendrá una reunión "como debe ser" con Sánchez, sin la presencia de mediador alguno, para ahondar en la negociación y "profundizar en la resolución" del conflicto político.

Hasta hoy el Gobierno había insistido en que las reuniones con Puigdemont y Junqueras no estaban en agenda y que la única cita que sí lo estaba era una con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, prevista para pasado mañana.

(Télam)