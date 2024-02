Lula defiende rol del Estado contra discurso privatizador al anunciar primer túnel submarino

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió hoy el rol del Estado como inductor del crecimiento económico y social, cargó contra el sector financiero que busca reducir el rol de las políticas públicas y rechazó la privatización del puerto de Santos, el más grande de América Latina.

Lo hizo al anunciar el inicio de los trabajos para la construcción del primer túnel submarino para vehículos y peatones de América Latina, que deberá unir por poco menos de 1000 metros a la ciudad de Santos con la isla de Guarujá, uno de los principales balnearios de Brasil.

"Se estableció uma narrativa de sectores de la elite que quieren destruir la imagen del Estado, de destruir la imagen del poder público, la idea de que el Estado no vale nada, que no tiene ideas", aseguró Lula en un discurso al lado del gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El mandatario defendió el rol del Estado para comandar las políticas públicas de infraestructura incluidas en el Programa de Aceleración del Crecimiento y aseguró que la armonía política permitirá que Brasil "no pierda el siglo XXI".

"No podemos perder el siglo XXI, que es el siglo de la transición ecológica. Y nadie está en condiciones de competirle a Brasil para discutir energía renovable, biodiésel, etanol e hidrógeno verde", aseguró Lula, quien defendió la armonía política para llevar adelante políticas más allá del color político de los gobernantes.

En ese marco, dijo que se opone a la idea del bolsonarista Freitas de privatizar el puerto de Santos, que depende del gobierno federal.

Lula defendió la decisión de haber retirado al puerto de Santos del proceso de privatización que había sido incluido en la agenda del gobierno de Bolsonaro.

Lula aprovechó la ocasión para repudiar el discurso anti Estado del sector financiero y citó al hombre más rico del país, Jorge Paulo Lemann, socio de la gigante del comercio minorista Lojas Americanas que admitió haber fraguado los asientos contables para aumentar las ganancias y debió declararse en quiebra.

"El gran gestor de este país era Jorge Paulo Lemann, que quebró su empresa y el sistema financiero. Y después le dicen al poder público que no sabe gobernar", se quejó Lula.

