Lula llama "plaga" a Bolsonaro y anuncia universidades tecnológicas en favelas de Río

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró hoy que se morirá sin poder entender cómo en 2018 fue elegido el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien calificó como una "plaga de langostas" contra el país, al inaugurar universidades tecnológicas federales en dos de las favelas más importantes de Río de Janeiro.

"Nunca tuve divergencias con alguien por ser más a la derecha o más a la izquierda. Ahora les quiero confesar que que voy a morir sin entender lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de 2018. Porque Brasil no merecía elegir una plaga de langostas para conducir el país, sinceramente", dijo Lula en Ciudad de Dios, la favela de la zona oeste de Río que es una región dominada por el bolsonarismo.

Lula estaba proscripto y detenido en 2018 por corrupción en la Operación Lava Jato y quien enfrentó a Bolsonaro en la época fue Fernando Haddad, ante quien el ultraderechista venció por 56% a 44% en balotaje.

Lula anunció la construcción un Instituto Técnico Federal en las favelas de Cuidad de Dios y el Complejo do Alemao, en la zona norte de Río, ocasión en la que defendió la inversión en educación destinada a los más pobres del país "para que no caigan en el narcotráfico y el crimen organizado".

Lula y el intendente de Río, Eduardo Paes, pusieron en marcha la iniciativa que tendrá 3 millones de dólares de inversión del Programa de Aceleración de Crecimiento.

Los campus de educación superior de tecnología podrá acoger a 1.500 alumnos de las favelas, tanto en Ciudad de Dios como en el Complejo do Alemao.

El mandatario también inauguró en Ciudad de Dios, un complejo educacional y deportivo donde se encontraba el Parque Olímpico de los Juegos Río 2016 que había sido abandonado.

Lula anunció que su intención es fundar 100 institutos tecnológicos federales hasta el fin de su mandato.

Lula ha decidido apostar esta semana por los tres estados más importantes del país -San Pablo, Rio de Janeiro y Minas Gerais- que son gobernados por opositores aliados al expresidente Bolsonaro, en el marco de la agenda que estará marcada por las elecciones municipales de octubre próximo.

En la ciudad de Río de Janeiro, Lula negocia una alianza con Paes, del Partido Social Demócrata (PSD), para que tenga una candidata a viceintendenta a una dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), que según la prensa sería la ministra de Igualdad Racial Anielle Franco, hermana de la concejal socialista asesinada en 2018 Marielle Franco por la mafia parapolicial carioca. (Télam)