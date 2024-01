Lula nombra a exjuez de la Corte Suprema de Brasil como su ministro de Justicia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció hoy el nombramiento del ex juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para asumir el Ministerio de Justicia nacional en reemplazo de Flavio Dino, quien a su vez fue designado por el mandatario, con aprobación del Senado, para ocupar un cargo en la Corte Suprema.

El presidente brasileño dijo que el decreto por el que se nombra al nuevo ministro de Justicia se publicará el 19 de enero, pero que el funcionario no asumirá hasta el 1 de febrero. Hasta entonces, Dino, de 55 años, seguirá al frente de la cartera para coordinar la transición y asumirá su cargo como uno de los 11 jueces del STF el 22 de febrero.

Lula comentó que la fecha del nombramiento era un pedido de Lewandowski "debido a cosas privadas que tiene que hacer", según recogió el diario Folha de Sao Paulo.

El mandatario dijo estar "muy feliz" con la confirmación de Lewandowski.

"Él me dijo ayer que acepta ser el nuevo ministro de Justicia de este país, creo que gana el Ministerio de Justicia, gana el Supremo Tribunal y gana el pueblo brasileño con este par que está aquí a mi lado", afirmó, citado por la cadena de noticias CNN Brasil.

Sobre el armado del equipo del futuro ministro, Lula dijo que es su "costumbre no nombrar a nadie para los ministerios" porque cree que corresponde al titular de cada cartera tener la libertad de elegir a sus asistentes.

Sin embargo, dijo que aun así hablará con el futuro ministro "para ver quién se queda, quién se va, quién entra" en la cartera.

Lewandowski siempre ha sido visto como el único magistrado del STF que se mantuvo leal al Partido de los Trabajadores (PT), en tanto otros designados por la agrupación, mientras fue Gobierno, tomaron decisiones desfavorables para la fuerza.

El Jefe del Ejecutivo también recapituló su relación con el futuro titular del Ministerio de Justicia.

"Conocí a Lewandowski cuando tenía 28 años, trabajando en la alcaldía de San Bernardo, bajo el Gobierno del compañero Aron Galante, que era alcalde, médico, que nos ayudó a celebrar el primer congreso de la CUT (Central Única de los Trabajadores) en 1983. Y tuve el honor de ser el presidente que lo propuso para el STF y fue aprobado en el Senado de forma extraordinaria, con muchos elogios", dijo.

Lewandowski fue nombrado magistrado de la corte suprema por Lula en 2006, cuando era juez del Tribunal de Justicia de San Pablo.

Presidió el Tribunal Superior Electoral (TSE) entre 2010 y 2012 y el STF de 2014 a 2016.

Cuando presidió el juicio político de la expresidenta Dilma Rousseff (PT) en el Senado, anuló una maniobra procesal que dividió la votación. Permitió que se votara por separado la pérdida del cargo de Rousseff y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años. El Senado rechazó la inhabilitación, manteniendo los derechos políticos de la exmandataria.

En consecuencia, a pesar de tener que abandonar la Presidencia de la República, Rousseff no quedó impedida para ejercer la actividad política y pudo, por ejemplo, presentarse como candidata al Senado en 2018.

Con los casos Lava Jato, el ministro también tomó decisiones que favorecieron a Lula.

Jubilado desde abril del año pasado, Lewandowski ejercía la abogacía desde entonces.

Por su parte, el pliego de la designación de Dino a la corte fue aprobado en el Senado en diciembre.

Dino obtuvo 47 votos a favor y 31 en contra en el plenario de la Cámara Alta, en una votación que siguió a otra previa en la comisión de constitución y justicia de dicha cámara, donde fue interrogado por más de 10 horas.

El hasta entonces ministro de Justicia ocupará la plaza en el máximo tribunal que dejó la exmagistrada Rosa Weber, que se jubiló el 2 de octubre pasado con 75 años. (Télam)