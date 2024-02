Lula pide que Bolsonaro tenga la presunción de inocencia que él no tuvo en el Lava Jato

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió hoy un amplio derecho de defensa y que se mantenga el principio de la presunción de inocencia del exmandatario Jair Bolsonaro, quien fue objetivo principal de un operativo de la Policía Federal que le retiró el pasaporte para evitar que se fugue del país.

"No quiero dar opiniones sobre lo que hace la Justicia. Lo que quiero es que Bolsonaro tenga presunción de inocencia, algo que yo no tuve. Todo debe investigarse y quien es responsable debe pagar por sus errores", dijo Lula a la radio Itatiaia, de Belo Horizonte.

Lula estuvo preso durante 580 días en el marco de la Operación Lava Jato contra la corrupción, que lo proscribió de participar de las elecciones de 2018 ganadas por Bolsonaro, pero esa causa fue anulada por manipulación política.

Bolsonaro, exministros, militares y exasesores del ultraderechista fueron blanco hoy de allanamientos ordenados por el Supremo Tribunal Federal en la causa por el intento de golpe del 8 de enero de 2023 para derrocar a Lula.

El presidente Lula dijo que el intento de golpe no hubiera ocurrido sin el apoyo de Bolsonaro.

El ultraderechista salió de Brasil dos días antes de entregar el poder, el 30 de diciembre de 2022, para permanecer tres meses en Orlando, Estados Unidos.

El intento de golpe, que ocurrió con Bolsonaro en el exterior, fue protagonizado por miles de sus seguidores que asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia para pedir al Ejército que derrocara a Lula.

"Espero que la Policía Federal haga las cosas del modo más democrático posible, sin abuso, y después presente las pruebas a la sociedad", dijo Lula.

El presidente sostuvo que Bolsonaro no aceptó la derrota en los comicios de 2022.

"El debe haber participado de la construcción de este intento de golpe. Es necesario aprender que las elecciones se ganan y se pierden. Cuando se pierde uno se lamenta y cuando se gana se asume y se gobierna. El ciudadano que estaba en el gobierno antes no tenía preparación para ganar, para perder y no estaba preparado para dejar el poder", aseguró. (Télam)