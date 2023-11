Lula pone la deuda argentina con el FMI como ejemplo para exigir la reforma de entes multilaterales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, puso hoy la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como un caso de mal funcionamiento de las instituciones multilaterales, que necesitan ser reformadas por la comunidad internacional, al presentar la comisión nacional organizadora del Grupo de los 20 (G20).

"No es posible que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sigan funcionando como si nada ocurriera en el mundo, como si todo estuviera resuelto", dijo Lula al anunciar la asunción de Brasil como presidente rotativo del foro a partir de diciembre, razón por la cual organizará la cumbre presidencial del grupo en Río de Janeiro en noviembre de 2024.

En sus críticas a las instituciones financieras surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, Lula aseguró que el FMI "muchas veces presta dinero no para salvar al país, sino para pagar deuda, sin producir un sólo activo productivo, en una demostración de que ese préstamo no es para salvar al país".

"Estamos viendo lo que pasó en Argentina, estamos viendo lo que pasó en el continente africano, con una deuda de 800.000 millones de dólares. Sin discutir esto los países pobres no tendremos solución y los pobres seguirán pobres y los ricos seguirán ricos", dijo Lula, colocando el tema de las reformas de las instituciones como parte de la agenda brasileña del G20.

Los coordinadores del grupo de trabajo interno serán el canciller Mauro Vieira y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

Lula también aseguró que la cumbre del G20 de Río de Janeiro 2024 también servirá para abogar por el empoderamiento de las mujeres en política y estimular la participación de los movimientos sociales y la sociedad civil en general, en una reunión paralela que lleve reclamos a los gobernantes.

"Desde el punto de vista político es más que un Mundial de Fútbol, es el evento más importante para Brasil en los próximos tiempos", dijo Lula en su discurso, acompañado por el presidente de Diputados, Arthur Lira, el de la corte suprema, Luis Barroso, y el titular del Banco Central, Roberto Campos Neto.

(Télam)