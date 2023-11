Lula prometió equilibrio fiscal y alentó a los empresarios hacer una revolución industrial "verde"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que el Gobierno está en la tarea de "garantizar estabilidad social, política, jurídica y equilibrio fiscal", y alentó al tejido empresarial del país a aprovechar "el momento histórico" que vive Brasil para hacer una nueva revolución industrial "verde", apoyada en la transición energética.

Durante la inauguración del Foro Brasil de Inversiones 2023 (BIF), en Brasilia, el mandatario señaló que Brasil es el lugar del mundo con las mayores posibilidades para transformarse en el principal productor mundial de energía limpia y renovable, consignó la agencia de noticias Europa Press.

"Quien quiera hacer una inversión para producir vehículos sostenibles o para apoyar la agricultura sostenible, no necesita buscar. Hay un lugar llamado Brasil que garantiza competitividad en esta materia", indicó.

Por este motivo, aseguró ante los empresarios que el cometido del Gobierno es impulsar la iniciativa privada, dando apoyo desde el sector público a través de alternativas y oportunidades de crédito y financiación para reactivar sus operaciones.

"No vamos a vender activos públicos, sino que vamos a dar ayuda desde el sector público de forma barata y a largo plazo para que la industria brasileña se transforme definitivamente en un sector competitivo", aseguró.

Con estas garantías dichos sectores podrán poner en marcha todos los recursos con los que hacer la revolución industrial "verde".

En cifras, esta transformación de la economía brasileña hacia un futuro más sostenible podría llevar al comercio exterior de Brasil a alcanzar un trillón de dólares, según explicó el presidente.

El ministro de Economía, Fernando Haddad, había previsto para 2024 un déficit cero basado principalmente en el aumento de la recaudación, sobre todo a los llamados fondos de inversión de los "superricos", que hasta ahora no pagan impuesto a la renta.

Hace diez días Lula reveló que será un "año difícil" y que no se podrá alcanzar el prometido déficit cero en las cuentas públicas, aunque pronunció en ese entonces que "todo lo que podamos hacer para cumplir el objetivo fiscal, lo haremos. Lo que puedo decirles es que no es necesario que sea déficit cero. No voy a establecer una meta fiscal que me obligue a comenzar el año recortando miles de millones en obras que son prioritarias en este país".

Según Lula, no vale la pena evitar tener un déficit del 0,25% o 0,5% a cambio de reducir la inversión pública. (Télam)